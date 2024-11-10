https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982949393.html
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ
Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:06
2024-11-10T17:06
2024-11-10T23:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
московская область (подмосковье)
раменское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982909264_0:168:1107:791_1920x0_80_0_0_900fce97dc2adef0a3aeeaa7a7a7ec06.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны."В ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия", — уточнили в ведомстве.Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье."В период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", — добавили в министерстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982909264_0:65:1107:895_1920x0_80_0_0_c8cf7e560c35793cb3e9148be76be8c4.jpg
БПЛА, летящий в сторону Москвы
БПЛА, летящий в сторону Москвы
2024-11-10T17:06
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), раменское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье), Раменское
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ
МО: Киев утром 10 ноября атаковал РФ 84 дронами, все сбиты ПВО или подавлены РЭБ