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Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 10.11.2024 (обновлено: 23:53 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982949393.html
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ
Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:06
2024-11-10T23:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны."В ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия", — уточнили в ведомстве.Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье."В период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", — добавили в министерстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
московская область (подмосковье)
раменское
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), раменское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье), Раменское
Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ

МО: Киев утром 10 ноября атаковал РФ 84 дронами, все сбиты ПВО или подавлены РЭБ

© СоцсетиМомент поражения БПЛА в Московской области. Кадр видео
Момент поражения БПЛА в Московской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Соцсети
Момент поражения БПЛА в Московской области. Кадр видео
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны.
"В ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия", — уточнили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.
При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье.
"В период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", — добавили в министерстве.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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