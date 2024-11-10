https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982949393.html

Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ

Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024

Минобороны раскрыло подробности массированной атаки на Россию дронов ВСУ

Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:06

2024-11-10T17:06

2024-11-10T23:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона, сообщили в Минобороны."В ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия", — уточнили в ведомстве.Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье."В период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", — добавили в министерстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

московская область (подмосковье)

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), раменское