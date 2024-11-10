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ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 10.11.2024 (обновлено: 22:27 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982914171.html
ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем
ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем
Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов, следует из сообщения Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:41
2024-11-10T22:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов, следует из сообщения Минобороны."Десятого ноября в период с 07:00 до 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что всего перехватили и уничтожили 70 дронов: 34 — над Московской областью, 14 — над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и два — над Тульской.В Подмосковье беспилотники сбивали над городскими округами Домодедово, Раменское и Коломна, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По информации губернатора Андрея Воробьева, из-за падения обломков в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами.Ранее, по итогам ночи, в Минобороны заявили о 23 беспилотниках, сбитых над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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БПЛА, летящий в сторону Москвы
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем

Минобороны отчиталось об уничтожении 70 украинских дронов за утро

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов, следует из сообщения Минобороны.
"Десятого ноября в период с 07:00 до 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В ведомстве уточнили, что всего перехватили и уничтожили 70 дронов: 34 — над Московской областью, 14 — над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и два — над Тульской.
В Подмосковье беспилотники сбивали над городскими округами Домодедово, Раменское и Коломна, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По информации губернатора Андрея Воробьева, из-за падения обломков в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами.
Ранее, по итогам ночи, в Минобороны заявили о 23 беспилотниках, сбитых над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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