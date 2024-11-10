https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982914171.html

ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем

ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем - РИА Новости, 10.11.2024

ПВО утром сбила 70 украинских дронов, половину из них над Подмосковьем

Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов, следует из сообщения Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:41

2024-11-10T11:41

2024-11-10T22:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов, следует из сообщения Минобороны."Десятого ноября в период с 07:00 до 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что всего перехватили и уничтожили 70 дронов: 34 — над Московской областью, 14 — над Брянской, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и два — над Тульской.В Подмосковье беспилотники сбивали над городскими округами Домодедово, Раменское и Коломна, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По информации губернатора Андрея Воробьева, из-за падения обломков в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами.Ранее, по итогам ночи, в Минобороны заявили о 23 беспилотниках, сбитых над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины