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В России создали первое ПО для гонок дронов - РИА Новости, 10.11.2024
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11:37 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html
В России создали первое ПО для гонок дронов
В России создали первое ПО для гонок дронов - РИА Новости, 10.11.2024
В России создали первое ПО для гонок дронов
Первое программное обеспечение (ПО) для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотников разного типа создали в России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:37
2024-11-10T11:37
технологии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Первое программное обеспечение (ПО) для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотников разного типа создали в России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Droneshub Group (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Эдуард Тихоновский. "Разработчики Droneshub Group представили первое на российском рынке облачное программное обеспечение для гонок дронов и отработки прикладных сценариев", - сообщил Тихоновский в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35". По его словам, система может работать с беспилотниками различного типа и разных производителей. Это позволяет, кроме традиционных спортивных соревнований, отрабатывать конкретные прикладные навыки для работы в условиях реальных задач, вне зависимости от того, чем управляет оператор: летающим дроном или наземной машиной. Он отметил, что можно проводить соревнования на разной технике и между участниками, которые находятся в разных регионах страны. Данные о времени прохождения трассы, выполнения задачи собираются в едином облачном решении и доступны всем пользователям, объяснил эксперт. Так, пользователи смогут использовать ПО, например, исключительно для проведения внутренних турниров, результаты которых будут доступны только им. Также они могут подключаться к серверу для проведения совместных состязаний и просмотра всех данных и результатов других участников и турниров.
https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
В России создали первое ПО для гонок дронов

Droneshub Group: в РФ создали первое облачное ПО для гонок дронов разного типа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Первое программное обеспечение (ПО) для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотников разного типа создали в России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Droneshub Group (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Эдуард Тихоновский.
"Разработчики Droneshub Group представили первое на российском рынке облачное программное обеспечение для гонок дронов и отработки прикладных сценариев", - сообщил Тихоновский в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35".
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По его словам, система может работать с беспилотниками различного типа и разных производителей. Это позволяет, кроме традиционных спортивных соревнований, отрабатывать конкретные прикладные навыки для работы в условиях реальных задач, вне зависимости от того, чем управляет оператор: летающим дроном или наземной машиной.
Он отметил, что можно проводить соревнования на разной технике и между участниками, которые находятся в разных регионах страны. Данные о времени прохождения трассы, выполнения задачи собираются в едином облачном решении и доступны всем пользователям, объяснил эксперт. Так, пользователи смогут использовать ПО, например, исключительно для проведения внутренних турниров, результаты которых будут доступны только им. Также они могут подключаться к серверу для проведения совместных состязаний и просмотра всех данных и результатов других участников и турниров.
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