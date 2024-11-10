https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html

В России создали первое ПО для гонок дронов

В России создали первое ПО для гонок дронов - РИА Новости, 10.11.2024

В России создали первое ПО для гонок дронов

Первое программное обеспечение (ПО) для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотников разного типа создали в России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:37

2024-11-10T11:37

2024-11-10T11:37

технологии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Первое программное обеспечение (ПО) для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотников разного типа создали в России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Droneshub Group (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Эдуард Тихоновский. "Разработчики Droneshub Group представили первое на российском рынке облачное программное обеспечение для гонок дронов и отработки прикладных сценариев", - сообщил Тихоновский в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35". По его словам, система может работать с беспилотниками различного типа и разных производителей. Это позволяет, кроме традиционных спортивных соревнований, отрабатывать конкретные прикладные навыки для работы в условиях реальных задач, вне зависимости от того, чем управляет оператор: летающим дроном или наземной машиной. Он отметил, что можно проводить соревнования на разной технике и между участниками, которые находятся в разных регионах страны. Данные о времени прохождения трассы, выполнения задачи собираются в едином облачном решении и доступны всем пользователям, объяснил эксперт. Так, пользователи смогут использовать ПО, например, исключительно для проведения внутренних турниров, результаты которых будут доступны только им. Также они могут подключаться к серверу для проведения совместных состязаний и просмотра всех данных и результатов других участников и турниров.

https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия