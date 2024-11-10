https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913595.html
В Тульской области отразили атаку беспилотников
В Тульской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.11.2024
В Тульской области отразили атаку беспилотников
Атака беспилотников была отражена в Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:31
2024-11-10T11:31
2024-11-10T11:34
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Атака беспилотников была отражена в Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области отразили атаку беспилотников
Губернатор Миляев: в Тульской области отразили атаку украинских беспилотников