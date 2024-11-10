https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913595.html

В Тульской области отразили атаку беспилотников

В Тульской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.11.2024

В Тульской области отразили атаку беспилотников

Атака беспилотников была отражена в Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:31

2024-11-10T11:31

2024-11-10T11:34

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Атака беспилотников была отражена в Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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2024

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тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)