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Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 10.11.2024 (обновлено: 18:02 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905393.html
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:57
2024-11-10T18:02
специальная военная операция на украине
москва
раменское
коломна
сергей собянин
вооруженные силы украины
пво вс россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, из-за падения обломков сбитых аппаратов в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В 09:45 временные ограничения распространили и на Шереметьево. Аэропорт Внуково работает штатно.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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москва
раменское
коломна
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БПЛА, летящий в сторону Москвы
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москва, раменское, коломна, сергей собянин, вооруженные силы украины, пво вс россии, вооруженные силы рф, городской округ домодедово
Специальная военная операция на Украине, Москва, Раменское, Коломна, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, ПВО ВС России, Вооруженные силы РФ, Городской округ Домодедово
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.
«
"Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, из-за падения обломков сбитых аппаратов в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами.
На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В 09:45 временные ограничения распространили и на Шереметьево. Аэропорт Внуково работает штатно.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРаменскоеКоломнаСергей СобянинВооруженные силы УкраиныПВО ВС РоссииВооруженные силы РФГородской округ Домодедово
 
 
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