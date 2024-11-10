https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905393.html

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:57

2024-11-10T09:57

2024-11-10T18:02

специальная военная операция на украине

москва

раменское

коломна

сергей собянин

вооруженные силы украины

пво вс россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, из-за падения обломков сбитых аппаратов в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу с ожогами. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В 09:45 временные ограничения распространили и на Шереметьево. Аэропорт Внуково работает штатно.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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раменское

коломна

городской округ домодедово

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москва, раменское, коломна, сергей собянин, вооруженные силы украины, пво вс россии, вооруженные силы рф, городской округ домодедово