https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982903648.html

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву

Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:38

2024-11-10T09:38

2024-11-10T09:47

специальная военная операция на украине

москва

раменский

коломна

безопасность

московская область (подмосковье)

сергей собянин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что силами ПВО сбито 22 беспилотника."Ещё три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

раменский

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, раменский, коломна, безопасность, московская область (подмосковье), сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф