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ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:38
2024-11-10T09:38
2024-11-10T09:47
специальная военная операция на украине
москва
раменский
коломна
безопасность
московская область (подмосковье)
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что силами ПВО сбито 22 беспилотника."Ещё три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
Собянин: ещё три летевших на Москву БПЛА сбиты силами ПВО в Раменском и Коломне