https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982900592.html
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:47
2024-11-10T08:47
2024-11-10T18:02
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раменское
безопасность
сергей собянин
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 22 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. Там работают специалисты экстренных служб.В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Аэропорт Внуково работает штатно.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, раменское, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Раменское, Безопасность, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье)
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили 25 украинских дронов, летевших на Москву