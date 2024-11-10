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Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 10.11.2024 (обновлено: 18:02 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982900592.html
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву
Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:47
2024-11-10T18:02
специальная военная операция на украине
москва
раменское
безопасность
сергей собянин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.&quot;Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна&quot;, — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 22 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. Там работают специалисты экстренных служб.В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Аэропорт Внуково работает штатно.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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москва, раменское, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Раменское, Безопасность, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье)
Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили 25 украинских дронов, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.
«

"Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна", — говорится в одном посте.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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11 сентября, 08:00
До этого мэр сообщал о 22 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. Там работают специалисты экстренных служб.
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Аэропорт Внуково работает штатно.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРаменскоеБезопасностьСергей СобянинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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