https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982900592.html

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:47

2024-11-10T08:47

2024-11-10T18:02

специальная военная операция на украине

москва

раменское

безопасность

сергей собянин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 22 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. Там работают специалисты экстренных служб.В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 08:03 ввели план "Ковер" — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Аэропорт Внуково работает штатно.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

москва, раменское, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье)