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В Молдавии нашли второй за день беспилотник - РИА Новости, 10.11.2024
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18:30 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982958008.html
В Молдавии нашли второй за день беспилотник
В Молдавии нашли второй за день беспилотник - РИА Новости, 10.11.2024
В Молдавии нашли второй за день беспилотник
Полиция Молдавии сообщила, что на севере республики в районе Рышканы обнаружен беспилотник, это вторая подобная находка за день. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:30
2024-11-10T18:30
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что на севере республики в районе Рышканы обнаружен беспилотник, это вторая подобная находка за день. Ранее в воскресенье полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке Молдавии, в Кэушанском районе. "Еще один дрон был обнаружен на территории Молдавии. На этот раз в поле возле села Боросений Ной, Рышканский район. Зона была изолирована, ее обследуют специалисты взрывотехнического отдела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Найденный в Кэушанах дрон был исследован специалистами Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. В полиции заявили, что это беспилотник "российского производства", уточняется, что дрон не имел при себе взрывчатки. Никаких доказательств того, что БПЛА был изготовлен в РФ, не приводится. "Предварительно, это была часть волны атак дронов, которой подверглась Украина этой ночью. Рисков и опасностей для безопасности граждан в регионе нет. Расследование продолжается", - подчеркнули в полиции.
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В мире, Молдавия, Россия, Украина
В Молдавии нашли второй за день беспилотник

Полиция Молдавии: в районе Рышканы обнаружили второй за день беспилотник

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что на севере республики в районе Рышканы обнаружен беспилотник, это вторая подобная находка за день.
Ранее в воскресенье полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке Молдавии, в Кэушанском районе.
"Еще один дрон был обнаружен на территории Молдавии. На этот раз в поле возле села Боросений Ной, Рышканский район. Зона была изолирована, ее обследуют специалисты взрывотехнического отдела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Найденный в Кэушанах дрон был исследован специалистами Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. В полиции заявили, что это беспилотник "российского производства", уточняется, что дрон не имел при себе взрывчатки. Никаких доказательств того, что БПЛА был изготовлен в РФ, не приводится.
"Предварительно, это была часть волны атак дронов, которой подверглась Украина этой ночью. Рисков и опасностей для безопасности граждан в регионе нет. Расследование продолжается", - подчеркнули в полиции.
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