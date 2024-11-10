https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982897979.html

В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения

В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения - РИА Новости, 10.11.2024

В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения

Возгорание нежилых строений произошло в Брянской области в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:53

2024-11-10T07:53

2024-11-10T07:53

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

брянск

александр богомаз

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возгорание нежилых строений произошло в Брянской области в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. "В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html

брянская область

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происшествия, брянская область, брянск, александр богомаз