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В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения
В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения - РИА Новости, 10.11.2024
В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения
Возгорание нежилых строений произошло в Брянской области в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:53
2024-11-10T07:53
2024-11-10T07:53
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происшествия
брянская область
брянск
александр богомаз
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возгорание нежилых строений произошло в Брянской области в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. "В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, брянская область, брянск, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз
В Брянской области беспилотник атаковал нежилые строения
Богомаз: в Брянской области при атаке беспилотника загорелись нежилые строения