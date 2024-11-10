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В США раскрыли, о чем Байден попросит Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 10.11.2024 (обновлено: 22:57 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bayden-1982973190.html
В США раскрыли, о чем Байден попросит Трампа
В США раскрыли, о чем Байден попросит Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
В США раскрыли, о чем Байден попросит Трампа
Президент США Джо Байден лично попросит Дональда Трампа не прекращать помощь Украине, заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:16
2024-11-10T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
нато
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден лично попросит Дональда Трампа не прекращать помощь Украине, заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News."У президента будет возможность объяснить Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся, и обсудить, как он планирует решать эти проблемы, когда вступит в должность", — сказал чиновник.По его словам, в течение следующих 70 дней у Байдена будет возможность доказать конгрессу и следующей администрации, что Соединенные Штаты не должны бросать Украину, поскольку "это приведет к еще большей нестабильности в Европе".Как уточнил Салливан, встреча действующего и будущего президентов США состоится в среду, 13 ноября.Победивший на выборах президента Трамп не раз критиковал подход действующей американской власти к ситуации в постсоветской республике, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также утверждает, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.На этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа предложило план, который предполагает заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и продолжение поставок оружия в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. В Кремле же отметили, что публикация WSJ носит абстрактный характер.Позиция РоссииВ середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", российский лидер вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Тем не менее это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, которое позволит ВСУ восполнить запасы снарядов. Речь идет о создании благоприятных условий для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов, пояснил Путин.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, нато, владимир путин, выборы президента сша — 2024, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, Россия
В США раскрыли, о чем Байден попросит Трампа

Салливан: Байден лично попросит Трампа не прекращать помощь Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден лично попросит Дональда Трампа не прекращать помощь Украине, заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.
"У президента будет возможность объяснить Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся, и обсудить, как он планирует решать эти проблемы, когда вступит в должность", — сказал чиновник.
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Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
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По его словам, в течение следующих 70 дней у Байдена будет возможность доказать конгрессу и следующей администрации, что Соединенные Штаты не должны бросать Украину, поскольку "это приведет к еще большей нестабильности в Европе".
Как уточнил Салливан, встреча действующего и будущего президентов США состоится в среду, 13 ноября.
Победивший на выборах президента Трамп не раз критиковал подход действующей американской власти к ситуации в постсоветской республике, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также утверждает, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.
На этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа предложило план, который предполагает заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и продолжение поставок оружия в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. В Кремле же отметили, что публикация WSJ носит абстрактный характер.
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Позиция России

В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", российский лидер вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Тем не менее это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, которое позволит ВСУ восполнить запасы снарядов. Речь идет о создании благоприятных условий для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов, пояснил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденНАТОВладимир ПутинВыборы президента США — 2024Россия
 
 
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