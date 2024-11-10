https://ria.ru/20241110/atom-1982929909.html
Россия сделала мирный атом доступнее, заявил глава МИД Буркина-Фасо
Россия сделала мирный атом доступнее, заявил глава МИД Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.11.2024
Россия сделала мирный атом доступнее, заявил глава МИД Буркина-Фасо
Россия смогла сделать мирный атом доступнее для таких стран, как Буркина-Фасо, это стало возможным благодаря технологии малых модульных реакторов, заявил в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:39
2024-11-10T14:39
2024-11-10T14:43
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Россия смогла сделать мирный атом доступнее для таких стран, как Буркина-Фасо, это стало возможным благодаря технологии малых модульных реакторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Что я могу подтвердить, так это то, что Буркина-Фасо, как Мали и Нигер, стремится получить этот инструментарий. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить роль России, потому что, вы знаете, на протяжении десятилетий ядерная энергетика представлялась как продукт, недоступный для таких стран, как Буркина-Фасо. Сегодня, благодаря модульным форматам, мы поняли, что такие страны, как Буркина-Фасо, действительно могут использовать эту технологию для поддержки своей экономики", - сказал глава буркинийского дипведомства "на полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что государство стремится создать энергетическую инфраструктуру, которая будет питать промышленность, а об участии конкретных российских компаний в процессе электрификации говорить пока рано. "Этот сектор является частью одной из отраслей, это стратегический сектор, в котором сотрудничают Буркина-Фасо и Россия. Это не просто так. Россия является пионером в том, что открыла возможности в ядерной энергетике таким странам, как Буркина-Фасо", - подчеркнул глава буркинийского дипведомства. По его словам, малые модульные реакторы являются технологией, "которая является заслугой России". "Как партнеру с проверенным опытом в этом вопросе, Буркина-Фасо, естественно, отдает приоритет сотрудничеству с Россией в реализации этого проекта", - заключил Траоре. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
https://ria.ru/20241019/briks-1978850475.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, технологии, буркина-фасо, россия, мали
В мире, Технологии, Буркина-Фасо, Россия, Мали
Россия сделала мирный атом доступнее, заявил глава МИД Буркина-Фасо
Глава МИД Буркина-Фасо Траоре: Россия сделала мирный атом доступнее
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Россия смогла сделать мирный атом доступнее для таких стран, как Буркина-Фасо, это стало возможным благодаря технологии малых модульных реакторов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре.
"Что я могу подтвердить, так это то, что Буркина-Фасо, как Мали
и Нигер
, стремится получить этот инструментарий. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить роль России, потому что, вы знаете, на протяжении десятилетий ядерная энергетика представлялась как продукт, недоступный для таких стран, как Буркина-Фасо. Сегодня, благодаря модульным форматам, мы поняли, что такие страны, как Буркина-Фасо, действительно могут использовать эту технологию для поддержки своей экономики", - сказал глава буркинийского дипведомства "на полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Он отметил, что государство стремится создать энергетическую инфраструктуру, которая будет питать промышленность, а об участии конкретных российских компаний в процессе электрификации говорить пока рано.
"Этот сектор является частью одной из отраслей, это стратегический сектор, в котором сотрудничают Буркина-Фасо и Россия. Это не просто так. Россия является пионером в том, что открыла возможности в ядерной энергетике таким странам, как Буркина-Фасо", - подчеркнул глава буркинийского дипведомства.
По его словам, малые модульные реакторы являются технологией, "которая является заслугой России". "Как партнеру с проверенным опытом в этом вопросе, Буркина-Фасо, естественно, отдает приоритет сотрудничеству с Россией в реализации этого проекта", - заключил Траоре.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.