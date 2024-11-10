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В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Три гаража повреждены в результате пожара на территории гаражного кооператива после атаки БПЛА в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:24
2024-11-10T10:24
2024-11-10T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
козельский район
владислав шапша
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три гаража повреждены в результате пожара на территории гаражного кооператива после атаки БПЛА в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Ранее Шапша сообщал, что возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА. "В результате пожара на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района повреждены три гаража. Пострадавших нет. Возгорание было оперативно устранено. Сейчас идет оценка ущерба", - написал он.
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происшествия, калужская область, козельский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Козельский район, Владислав Шапша
В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Шапша: три гаража повреждены после атаки БПЛА в Калужской области