https://ria.ru/20241110/ataka-1982906915.html

В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024

В Калужской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

Три гаража повреждены в результате пожара на территории гаражного кооператива после атаки БПЛА в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:24

2024-11-10T10:24

2024-11-10T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

козельский район

владислав шапша

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три гаража повреждены в результате пожара на территории гаражного кооператива после атаки БПЛА в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Ранее Шапша сообщал, что возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА. "В результате пожара на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района повреждены три гаража. Пострадавших нет. Возгорание было оперативно устранено. Сейчас идет оценка ущерба", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

калужская область

козельский район

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происшествия, калужская область, козельский район, владислав шапша