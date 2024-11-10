https://ria.ru/20241110/amerika-1982933733.html

Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис

Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис - РИА Новости, 10.11.2024

Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис

Поддержка действующим президентом США Джо Байденом кандидатуры проигравшей на президентских выборах Камалы Харрис могла быть местью демократам за его... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:35

2024-11-10T15:35

2024-11-10T15:35

в мире

сша

джо байден

камала харрис

нэнси пелоси

выборы президента сша — 2024

алексей пушков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975007073_0:101:2836:1696_1920x0_80_0_0_81c0c483c28f4ca7fcaf6a40f4d47af6.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поддержка действующим президентом США Джо Байденом кандидатуры проигравшей на президентских выборах Камалы Харрис могла быть местью демократам за его отстранение от предвыборной гонки, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Политик разместил в своем аккаунте фото плачущей экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сама же Пелоси ранее на фоне провала демократов на выборах заявила, что действующему президенту США Джо Байдену следовало еще раньше выйти из гонки - партии это дало бы больше времени для проведения открытых праймериз. "A это - вконец расстроенная Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей, очень влиятельный член руководства Демпартии США. Ее прям не узнать. Плачет-рыдает. Обвиняет Байдена в том, что после того, как она вместе с (Бараком) Обамой вынудили его снять свою кандидатуру с выборов, Байден немедленно поддержал Харрис, вместо того, чтобы провести праймериз среди демократов и выбрать более сильного кандидата", - написал Пушков. По мнению законодателя, "старина Байден так отомстил и ей, и Обаме, и всем заговорщикам в руководстве Демпартии, которые избавились от него в июне". "Месть была продуманной: вопреки им, он продвинул Камалу. Вероятно, допуская, что она проиграет. А вы говорите - деменция", - заключил парламентарий. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, камала харрис, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024, алексей пушков