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Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис - РИА Новости, 10.11.2024
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15:35 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/amerika-1982933733.html
Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис
Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис - РИА Новости, 10.11.2024
Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис
Поддержка действующим президентом США Джо Байденом кандидатуры проигравшей на президентских выборах Камалы Харрис могла быть местью демократам за его... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:35
2024-11-10T15:35
в мире
сша
джо байден
камала харрис
нэнси пелоси
выборы президента сша — 2024
алексей пушков
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поддержка действующим президентом США Джо Байденом кандидатуры проигравшей на президентских выборах Камалы Харрис могла быть местью демократам за его отстранение от предвыборной гонки, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Политик разместил в своем аккаунте фото плачущей экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сама же Пелоси ранее на фоне провала демократов на выборах заявила, что действующему президенту США Джо Байдену следовало еще раньше выйти из гонки - партии это дало бы больше времени для проведения открытых праймериз. "A это - вконец расстроенная Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей, очень влиятельный член руководства Демпартии США. Ее прям не узнать. Плачет-рыдает. Обвиняет Байдена в том, что после того, как она вместе с (Бараком) Обамой вынудили его снять свою кандидатуру с выборов, Байден немедленно поддержал Харрис, вместо того, чтобы провести праймериз среди демократов и выбрать более сильного кандидата", - написал Пушков. По мнению законодателя, "старина Байден так отомстил и ей, и Обаме, и всем заговорщикам в руководстве Демпартии, которые избавились от него в июне". "Месть была продуманной: вопреки им, он продвинул Камалу. Вероятно, допуская, что она проиграет. А вы говорите - деменция", - заключил парламентарий. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024, алексей пушков
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Нэнси Пелоси, Выборы президента США — 2024, Алексей Пушков
Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис

Пушков: поддержка Байденом кандидатуры Харрис могла быть местью демократам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поддержка действующим президентом США Джо Байденом кандидатуры проигравшей на президентских выборах Камалы Харрис могла быть местью демократам за его отстранение от предвыборной гонки, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Политик разместил в своем аккаунте фото плачущей экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сама же Пелоси ранее на фоне провала демократов на выборах заявила, что действующему президенту США Джо Байдену следовало еще раньше выйти из гонки - партии это дало бы больше времени для проведения открытых праймериз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
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"A это - вконец расстроенная Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей, очень влиятельный член руководства Демпартии США. Ее прям не узнать. Плачет-рыдает. Обвиняет Байдена в том, что после того, как она вместе с (Бараком) Обамой вынудили его снять свою кандидатуру с выборов, Байден немедленно поддержал Харрис, вместо того, чтобы провести праймериз среди демократов и выбрать более сильного кандидата", - написал Пушков.
По мнению законодателя, "старина Байден так отомстил и ей, и Обаме, и всем заговорщикам в руководстве Демпартии, которые избавились от него в июне".
"Месть была продуманной: вопреки им, он продвинул Камалу. Вероятно, допуская, что она проиграет. А вы говорите - деменция", - заключил парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисНэнси ПелосиВыборы президента США — 2024Алексей Пушков
 
 
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