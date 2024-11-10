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В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир - РИА Новости, 10.11.2024
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14:02 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/amerika-1982924747.html
В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир
В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир - РИА Новости, 10.11.2024
В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир
Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:02
2024-11-10T14:02
политика
сша
россия
дмитрий песков
павел зарубин
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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политика, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир

Песков: президентские выборы в США вряд ли повлияют на будущий мир

© AP Photo / Chet StrangeСотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера в США
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера в США
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
9 ноября, 08:00
 
ПолитикаСШАРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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