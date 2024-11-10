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В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир
В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир - РИА Новости, 10.11.2024
В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир
Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:02
2024-11-10T14:02
2024-11-10T14:02
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир
Песков: президентские выборы в США вряд ли повлияют на будущий мир