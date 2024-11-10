https://ria.ru/20241110/amerika-1982924747.html

В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир

В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир - РИА Новости, 10.11.2024

В Кремле оценили влияние выборов в США на будущий мир

Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:02

2024-11-10T14:02

2024-11-10T14:02

политика

сша

россия

дмитрий песков

павел зарубин

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир. Тенденции, которые доминируют сейчас, окажут влияние", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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Ольга Фомченкова

политика, сша, россия, дмитрий песков, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, дональд трамп