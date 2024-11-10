https://ria.ru/20241110/amerika-1982910389.html

WP рассказала, как американские демократы отреагировали на проигрыш Харрис

WP рассказала, как американские демократы отреагировали на проигрыш Харрис - РИА Новости, 10.11.2024

WP рассказала, как американские демократы отреагировали на проигрыш Харрис

Ряд демократов в США рассматривают своё поражение на прошедших выборах в стране, в том числе проигрыш кандидата в президенты США Камалы Харрис, как... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:53

2024-11-10T10:53

2024-11-10T10:53

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ряд демократов в США рассматривают своё поражение на прошедших выборах в стране, в том числе проигрыш кандидата в президенты США Камалы Харрис, как свидетельство раскола и упадка партии, сообщает издание Washington Post. "Многие демократы рассматривают своё поражение - учитывая, что, согласно предварительным exit poll, (победившему на президентских выборах в США Дональду - ред.) Трампу удалось завоевать симпатии латиноамериканцев, избирателей, голосующих впервые, а также домохозяйств с низким и средним доходом - не просто как ряд тактических просчётов кампании, но и как свидетельство раскола партии и упадка её бренда", - говорится в сообщении. Как заявили изданию неназванные советники партии, среди демократов уже сложился консенсус в отношении того, что партия не смогла понять среднестатистического избирателя и его проблемы и слишком сосредоточилась на Трампе. Издание пишет, что демократы признают, что результаты выборов демонстрируют готовность избирателей не обращать внимания на характер Трампа, а Демократическая партия пострадала, потому что была слишком сосредоточена на том, чтобы раскритиковать Трампа, а не на том, как улучшить жизнь избирателей. Тем не менее, издание указывает на то, что "масштаб волны, вернувшей Трампа к власти", был настолько выраженным, что советники Харрис и другие демократы считают, что никакие оплошность вице-президента или стратегическое решение кампании в конечном итоге не изменили бы исход выборов. Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил РИА Новости, что Харрис изначально была не самым удачным кандидатом на президентских выборах в США. Он отметил, что Харрис была сосредоточена в своих заявлениях на том, что Трамп плохой. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, камала харрис, владимир брутер, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024