https://ria.ru/20241110/afrika-1982959259.html

На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН

На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН - РИА Новости, 10.11.2024

На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН

Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:41

2024-11-10T18:41

2024-11-10T19:06

россия

африка

сенегал

оон

форум "россия — африка"

совет безопасности оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982847682_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_7317406c8f001d8f15f8ea05bdfc97f4.jpg

СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения представителей африканского континента в Совбез ООН, заявил РИА Новости глава делегации Сенегала, министр высшего образования, исследований и инноваций страны Эль-Хаджи Абдурахман Диуф. "Обсуждалось много вопросов. Один вопрос показался мне особенно важным - вопрос мультилатерализма… Россия поддерживает Африку в ее стремлении занять более важное место в Совете Безопасности ООН", - сказал сенегальский министр в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что мир уже успел измениться с конца Второй мировой войны, Африка набрала вес на международной арене. "У нас есть полная поддержка России в этом вопросе", - подчеркнул сенегальский министр. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

россия

африка

сенегал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, сенегал, оон, форум "россия — африка", совет безопасности оон, в мире