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На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН - РИА Новости, 10.11.2024
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН
Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:41
2024-11-10T18:41
2024-11-10T19:06
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения представителей африканского континента в Совбез ООН, заявил РИА Новости глава делегации Сенегала, министр высшего образования, исследований и инноваций страны Эль-Хаджи Абдурахман Диуф. "Обсуждалось много вопросов. Один вопрос показался мне особенно важным - вопрос мультилатерализма… Россия поддерживает Африку в ее стремлении занять более важное место в Совете Безопасности ООН", - сказал сенегальский министр в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что мир уже успел измениться с конца Второй мировой войны, Африка набрала вес на международной арене. "У нас есть полная поддержка России в этом вопросе", - подчеркнул сенегальский министр. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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россия, африка, сенегал, оон, форум "россия — африка", совет безопасности оон, в мире
Россия, Африка, Сенегал, ООН, Форум "Россия — Африка", Совет Безопасности ООН, В мире
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН
Глава делегации Сенегала: РФ поддерживает включение стран Африки в Совбез ООН