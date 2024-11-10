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На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН - РИА Новости, 10.11.2024
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18:41 10.11.2024 (обновлено: 19:06 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/afrika-1982959259.html
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН - РИА Новости, 10.11.2024
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН
Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:41
2024-11-10T19:06
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения представителей африканского континента в Совбез ООН, заявил РИА Новости глава делегации Сенегала, министр высшего образования, исследований и инноваций страны Эль-Хаджи Абдурахман Диуф. "Обсуждалось много вопросов. Один вопрос показался мне особенно важным - вопрос мультилатерализма… Россия поддерживает Африку в ее стремлении занять более важное место в Совете Безопасности ООН", - сказал сенегальский министр в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что мир уже успел измениться с конца Второй мировой войны, Африка набрала вес на международной арене. "У нас есть полная поддержка России в этом вопросе", - подчеркнул сенегальский министр. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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россия, африка, сенегал, оон, форум "россия — африка", совет безопасности оон, в мире
Россия, Африка, Сенегал, ООН, Форум "Россия — Африка", Совет Безопасности ООН, В мире
На форуме "Россия - Африка" обсудили возможность включения Африки в СБ ООН

Глава делегации Сенегала: РФ поддерживает включение стран Африки в Совбез ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Форум "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Участники пленарной сессии министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" обсудили множество вопросов, один из самых важных касался включения представителей африканского континента в Совбез ООН, заявил РИА Новости глава делегации Сенегала, министр высшего образования, исследований и инноваций страны Эль-Хаджи Абдурахман Диуф.
"Обсуждалось много вопросов. Один вопрос показался мне особенно важным - вопрос мультилатерализма… Россия поддерживает Африку в ее стремлении занять более важное место в Совете Безопасности ООН", - сказал сенегальский министр в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.
Он добавил, что мир уже успел измениться с конца Второй мировой войны, Африка набрала вес на международной арене.
"У нас есть полная поддержка России в этом вопросе", - подчеркнул сенегальский министр.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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РоссияАфрикаСенегалООНФорум "Россия — Африка"Совет Безопасности ООНВ мире
 
 
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