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Африканский союз выразил надежду на помощь России - РИА Новости, 10.11.2024
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18:06 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/afrika-1982955949.html
Африканский союз выразил надежду на помощь России
Африканский союз выразил надежду на помощь России - РИА Новости, 10.11.2024
Африканский союз выразил надежду на помощь России
Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС)... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:06
2024-11-10T18:06
россия
адлер
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва. "Надеемся на то, что Российская Федерация поможет нам в процессе ускорения капиталовложений, в торговле, обмене технологиями, знаниями, исследованиями", - сказала зампред КАС на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html
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россия, адлер, в мире
Россия, Адлер, В мире
Африканский союз выразил надежду на помощь России

Африканский союз надеется на помощь России в сфере торговли и обмена знаниями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка
Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва.
"Надеемся на то, что Российская Федерация поможет нам в процессе ускорения капиталовложений, в торговле, обмене технологиями, знаниями, исследованиями", - сказала зампред КАС на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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