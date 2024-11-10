https://ria.ru/20241110/afrika-1982955949.html
Африканский союз выразил надежду на помощь России
Африканский союз выразил надежду на помощь России - РИА Новости, 10.11.2024
Африканский союз выразил надежду на помощь России
Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС)... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:06
2024-11-10T18:06
2024-11-10T18:06
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва. "Надеемся на то, что Российская Федерация поможет нам в процессе ускорения капиталовложений, в торговле, обмене технологиями, знаниями, исследованиями", - сказала зампред КАС на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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россия, адлер, в мире
Африканский союз выразил надежду на помощь России
Африканский союз надеется на помощь России в сфере торговли и обмена знаниями
СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва.
"Надеемся на то, что Российская Федерация поможет нам в процессе ускорения капиталовложений, в торговле, обмене технологиями, знаниями, исследованиями", - сказала зампред КАС на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера
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