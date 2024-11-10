https://ria.ru/20241110/afrika-1982951348.html

На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление

На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - РИА Новости, 10.11.2024

На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление

Участники министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" приняли совместное заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:15

2024-11-10T17:15

2024-11-10T17:45

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форум "россия — африка"

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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Участники министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" приняли совместное заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия."Мы очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел <...> и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях", — сказал он.Как указал дипломат, в следующий раз конференция состоится в 2025 году. "Готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям", — отметил Лавров, говоря о локации для проведения мероприятия.Владимир Путин в приветственном обращении к участникам форума заявил, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими странами, с которыми ее объединяет стремление к справедливому многополярного миропорядку.Москва и дальше будет помогать этим государствам в различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, форум "россия — африка", в мире, сергей лавров, сочи, владимир путин, москва