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На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - РИА Новости, 10.11.2024
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17:15 10.11.2024 (обновлено: 17:45 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/afrika-1982951348.html
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление - РИА Новости, 10.11.2024
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
Участники министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" приняли совместное заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:15
2024-11-10T17:45
россия
африка
форум "россия — африка"
в мире
сергей лавров
сочи
владимир путин
москва
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Участники министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" приняли совместное заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия."Мы очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел &lt;...&gt; и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях", — сказал он.Как указал дипломат, в следующий раз конференция состоится в 2025 году. "Готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям", — отметил Лавров, говоря о локации для проведения мероприятия.Владимир Путин в приветственном обращении к участникам форума заявил, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими странами, с которыми ее объединяет стремление к справедливому многополярного миропорядку.Москва и дальше будет помогать этим государствам в различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
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россия, африка, форум "россия — африка", в мире, сергей лавров, сочи, владимир путин, москва
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире, Сергей Лавров, Сочи, Владимир Путин, Москва
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление

Лавров: участники форума "Россия — Африка" приняли совместное заявление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка"
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка"
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Участники министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" приняли совместное заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия.
"Мы очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел <...> и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях", — сказал он.
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Как указал дипломат, в следующий раз конференция состоится в 2025 году.
"Готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям", — отметил Лавров, говоря о локации для проведения мероприятия.

Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия — Африка" проходит 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.

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Владимир Путин в приветственном обращении к участникам форума заявил, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими странами, с которыми ее объединяет стремление к справедливому многополярного миропорядку.
Москва и дальше будет помогать этим государствам в различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий, подчеркнул президент.
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