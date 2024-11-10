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Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки - РИА Новости, 10.11.2024
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09:53 10.11.2024 (обновлено: 11:09 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/afrika-1982905212.html
Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки
Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки - РИА Новости, 10.11.2024
Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки
Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", говорится в телеграмме, опубликованной РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:53
2024-11-10T11:09
россия
африка
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. &quot;Страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют все более значимую роль в решении важнейших вопросов международной повестки дня&quot;, — заявил российский лидер.Путин подчеркнул, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами.&quot;Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления&quot;.По словам президента, Россия и дальше будет оказывать африканским партнерам содействие в самых различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.Сотрудничество между Россией и Африкой становится все более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа конференции, добавил Путин. Он выразил надежду, что работа форума окажется успешной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей.Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия — Африка" проходит 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html
https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html
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россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки

Путин: РФ придает особое значение упрочению отношений с африканскими партнерами

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«

"Страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют все более значимую роль в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — заявил российский лидер.

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Путин подчеркнул, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами.
«

"Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По словам президента, Россия и дальше будет оказывать африканским партнерам содействие в самых различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.
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Сотрудничество между Россией и Африкой становится все более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа конференции, добавил Путин. Он выразил надежду, что работа форума окажется успешной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия — Африка" проходит 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.
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