https://ria.ru/20241110/afrika-1982905212.html

Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки

Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки - РИА Новости, 10.11.2024

Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки

Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", говорится в телеграмме, опубликованной РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:53

2024-11-10T09:53

2024-11-10T11:09

россия

африка

владимир путин

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. "Страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют все более значимую роль в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — заявил российский лидер.Путин подчеркнул, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами."Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".По словам президента, Россия и дальше будет оказывать африканским партнерам содействие в самых различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.Сотрудничество между Россией и Африкой становится все более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа конференции, добавил Путин. Он выразил надежду, что работа форума окажется успешной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей.Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия — Африка" проходит 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.

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https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка", в мире