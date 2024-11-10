Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки
Путин: РФ придает особое значение упрочению отношений с африканскими партнерами
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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"Страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют все более значимую роль в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами.
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"Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".
По словам президента, Россия и дальше будет оказывать африканским партнерам содействие в самых различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.
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Сотрудничество между Россией и Африкой становится все более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа конференции, добавил Путин. Он выразил надежду, что работа форума окажется успешной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия — Африка" проходит 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.
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