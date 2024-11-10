https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html

Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях

Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях - РИА Новости, 10.11.2024

Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях

"На полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:42

2024-11-10T09:42

2024-11-10T09:46

россия

москва

адлер

сергей лавров

форум "россия — африка"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982847682_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_7317406c8f001d8f15f8ea05bdfc97f4.jpg

СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. "На полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и меморандумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В частности, в ходе двусторонних встреч "на полях" нынешней конференции достигнуты договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях", - сказал Лавров на пленарном заседании Первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". Он добавил, что Москва развивает и торгово-экономические отношения с африканскими странами, и потенциал для роста еще есть. "Необходимо максимально полно (его - ред.) раскрывать. И, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада, мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логические решения, задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства", - подчеркнул глава российского дипведомства. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

россия

москва

адлер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, адлер, сергей лавров, форум "россия — африка", в мире