https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html
Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях
Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях - РИА Новости, 10.11.2024
Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях
"На полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:42
2024-11-10T09:42
2024-11-10T09:46
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сергей лавров
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. "На полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и меморандумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В частности, в ходе двусторонних встреч "на полях" нынешней конференции достигнуты договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях", - сказал Лавров на пленарном заседании Первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". Он добавил, что Москва развивает и торгово-экономические отношения с африканскими странами, и потенциал для роста еще есть. "Необходимо максимально полно (его - ред.) раскрывать. И, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада, мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логические решения, задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства", - подчеркнул глава российского дипведомства. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, адлер, сергей лавров, форум "россия — африка", в мире
Россия, Москва, Адлер, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка", В мире
Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях
Лавров: на форуме "Россия-Африка" достигнуты договоренности по ряду проектов
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. "На полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и меморандумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В частности, в ходе двусторонних встреч "на полях" нынешней конференции достигнуты договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях", - сказал Лавров на пленарном заседании Первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
Он добавил, что Москва
развивает и торгово-экономические отношения с африканскими странами, и потенциал для роста еще есть.
"Необходимо максимально полно (его - ред.) раскрывать. И, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада, мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логические решения, задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера
.