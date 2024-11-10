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Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.11.2024
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15:53 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/aes-1982934840.html
Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД
Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.11.2024
Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД
Буркина-Фасо в состоянии самостоятельно профинансировать строительство атомной станции по проекту "Росатома" на территории государства, для этого достаточно... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:53
2024-11-10T15:53
уагадугу
адлер
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
буркина-фасо
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо в состоянии самостоятельно профинансировать строительство атомной станции по проекту "Росатома" на территории государства, для этого достаточно ресурсов, нужно только грамотно ими управлять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. "Мне кажется, еще рано говорить о финансировании этого проекта. Я знаю, что на политическом уровне есть настрой, и это главное. Во-вторых, в Буркина-Фасо понимают, что тезис о бедности сам по себе карикатурен. У нас достаточно ресурсов и при хорошем управлении мы можем поддерживать и участвовать в любых проектах", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982934177.html
уагадугу
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уагадугу, адлер, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, буркина-фасо
Уагадугу, Адлер, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Буркина-Фасо
Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД

Глава МИД Траоре: Буркина-Фасо может сама профинансировать строительство АЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка
Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия - Африка. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо в состоянии самостоятельно профинансировать строительство атомной станции по проекту "Росатома" на территории государства, для этого достаточно ресурсов, нужно только грамотно ими управлять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре.
"Мне кажется, еще рано говорить о финансировании этого проекта. Я знаю, что на политическом уровне есть настрой, и это главное. Во-вторых, в Буркина-Фасо понимают, что тезис о бедности сам по себе карикатурен. У нас достаточно ресурсов и при хорошем управлении мы можем поддерживать и участвовать в любых проектах", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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УагадугуАдлерГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреБуркина-Фасо
 
 
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