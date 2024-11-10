https://ria.ru/20241110/aes-1982934840.html

Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД

Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.11.2024

Буркина-Фасо может профинансировать строительство АЭС, заявил глава МИД

Буркина-Фасо в состоянии самостоятельно профинансировать строительство атомной станции по проекту "Росатома" на территории государства, для этого достаточно... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:53

2024-11-10T15:53

2024-11-10T15:53

уагадугу

адлер

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

буркина-фасо

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Буркина-Фасо в состоянии самостоятельно профинансировать строительство атомной станции по проекту "Росатома" на территории государства, для этого достаточно ресурсов, нужно только грамотно ими управлять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Карамоко Траоре. "Мне кажется, еще рано говорить о финансировании этого проекта. Я знаю, что на политическом уровне есть настрой, и это главное. Во-вторых, в Буркина-Фасо понимают, что тезис о бедности сам по себе карикатурен. У нас достаточно ресурсов и при хорошем управлении мы можем поддерживать и участвовать в любых проектах", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

https://ria.ru/20241110/burkina-faso-1982934177.html

уагадугу

адлер

буркина-фасо

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уагадугу, адлер, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, буркина-фасо