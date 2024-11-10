https://ria.ru/20241110/aeroport-1982901027.html
В Жуковском ввели ограничения на прием и вылет самолетов
В Жуковском ввели ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
В Жуковском ввели ограничения на прием и вылет самолетов
Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:55
2024-11-10T08:55
2024-11-10T09:02
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
россия
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация РИА Новости."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08:03 мск, 10 ноября, временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении Росавиации.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982900592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), россия, общество
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Россия, Общество
В Жуковском ввели ограничения на прием и вылет самолетов
Аэропорт Жуковский ввел ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск