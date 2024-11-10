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В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
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08:53 10.11.2024 (обновлено: 09:02 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/aeroport-1982900936.html
В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов
В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов
Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в "Домодедово" РИА... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:53
2024-11-10T09:02
домодедово (аэропорт)
общество
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в "Домодедово" РИА Новости."В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 08:03", - сказали в "Домодедово".Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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домодедово (аэропорт), общество, москва
Домодедово (аэропорт), Общество, Москва
В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в "Домодедово" РИА Новости.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 08:03", - сказали в "Домодедово".
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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Домодедово (аэропорт)ОбществоМосква
 
 
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