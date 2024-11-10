https://ria.ru/20241110/aeroport-1982900936.html

В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024

В Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в "Домодедово" РИА... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:53

2024-11-10T08:53

2024-11-10T09:02

домодедово (аэропорт)

общество

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в "Домодедово" РИА Новости."В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 08:03", - сказали в "Домодедово".Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982900592.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

домодедово (аэропорт), общество, москва