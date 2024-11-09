https://ria.ru/20241109/zhertvy-1982863210.html
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек - РИА Новости, 09.11.2024
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек
Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:27
2024-11-09T20:27
2024-11-09T23:43
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982836410_0:155:922:674_1920x0_80_0_0_540693fe62732c33846687f308f5e6be.jpg
БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости. Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны."Количество жертв израильских ударов по Ливану в пятницу достигло 19 человек, 91 мирный житель получил ранения", — говорится в заявлении.Общее число жертв с начала израильских ударов возросло до 3 136 человек, 13 979 получили ранения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 3,1 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона жителей стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html
https://ria.ru/20241108/udary-1982756321.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982836410_0:69:922:761_1920x0_80_0_0_ddb81950743bb4844420617b81b4e05d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек
Минздрав Ливана: от израильских ударов в пятницу погибли 19 человек, 91 ранен