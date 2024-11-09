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Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек - РИА Новости, 09.11.2024
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20:27 09.11.2024 (обновлено: 23:43 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/zhertvy-1982863210.html
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек - РИА Новости, 09.11.2024
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек
Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:27
2024-11-09T23:43
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БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости. Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны."Количество жертв израильских ударов по Ливану в пятницу достигло 19 человек, 91 мирный житель получил ранения", — говорится в заявлении.Общее число жертв с начала израильских ударов возросло до 3 136 человек, 13 979 получили ранения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 3,1 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона жителей стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек

Минздрав Ливана: от израильских ударов в пятницу погибли 19 человек, 91 ранен

© Кадр видео из соцсетейПоследствия израильской бомбардировки
Последствия израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия израильской бомбардировки. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости. Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны.
"Количество жертв израильских ударов по Ливану в пятницу достигло 19 человек, 91 мирный житель получил ранения", — говорится в заявлении.
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Общее число жертв с начала израильских ударов возросло до 3 136 человек, 13 979 получили ранения.

В пятницу израильская авиация подвергла бомбардировкам центр города Тир на юге Ливана, в результате чего погибли семь человек. Также ударам авиации подверглось более 15 населенных пунктов и южный пригород Бейрута.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 3,1 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона жителей стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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