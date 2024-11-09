https://ria.ru/20241109/zhertvy-1982863210.html

Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек

Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек - РИА Новости, 09.11.2024

Жертвами израильских ударов по Ливану в пятницу стали 19 человек

Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:27

2024-11-09T20:27

2024-11-09T23:43

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости. Жертвами ударов израильской авиации в разных районах Ливана в пятницу стали 19 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны."Количество жертв израильских ударов по Ливану в пятницу достигло 19 человек, 91 мирный житель получил ранения", — говорится в заявлении.Общее число жертв с начала израильских ударов возросло до 3 136 человек, 13 979 получили ранения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 3,1 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона жителей стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html

https://ria.ru/20241108/udary-1982756321.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024