https://ria.ru/20241109/zhaloba-1982782915.html

Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями

Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями - РИА Новости, 09.11.2024

Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями

Одним из способов борьбы с курящими соседями является обращение к участковому инспектору или в управляющую компанию, они обязаны отреагировать на жалобу и... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T03:53

2024-11-09T03:53

2024-11-09T05:36

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

курение

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Одним из способов борьбы с курящими соседями является обращение к участковому инспектору или в управляющую компанию, они обязаны отреагировать на жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителями, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении", - рассказал Бондарь. Он отметил, что ситуация с курящими соседями — одна из самых неприятных проблем современного многоквартирного жилья, многие курильщики не задумываются о том, что их привычка может серьезно отравлять жизнь окружающим, табачный дым, проникающий в квартиру через окна и вентиляцию, не только раздражает, но и представляет реальную угрозу здоровью, особенно если в семье есть дети, пожилые люди или те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей. По его мнению, в подобной ситуации важно действовать последовательно и грамотно. "Первым шагом всегда должна быть попытка мирного урегулирования. Часто соседи просто не осознают, что причиняют неудобства, и достаточно вежливого разговора, чтобы найти компромисс. Можно предложить курить в определенное время, когда ваши окна закрыты, или попросить отойти в другое место для курения", — сказал Бондарь. Кроме того, по его словам, следует зафиксировать нарушение, вести дневник, отмечая даты и время, когда дым попадает в квартиру."Снимите это на видео, сфотографируйте курящего соседа. Желательно получить поддержку других соседей, которых также беспокоит эта проблема — коллективное обращение всегда имеет больший вес", — продолжил он. Эксперт добавил: если проблему по-прежнему не удалось решить, то можно обратиться в Роспотребнадзор, эта служба следит за соблюдением санитарных норм, а табачный дым однозначно является загрязняющим фактором, специалисты могут провести замеры воздуха и зафиксировать превышение допустимых концентраций вредных веществ. "В качестве крайней меры остается судебное разбирательство. Хотя прямого запрета на курение на балконе в законодательстве нет, существует право граждан на благоприятную среду обитания. Если вы сможете доказать, что действия соседа существенно ухудшают качество вашей жизни и наносят вред здоровью, суд может принять решение в вашу пользу", — пояснил Бондарь. Он напомнил, что в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона, агрессия и конфликты только усложнят решение проблемы. По его словам, последовательные и настойчивые действия, подкрепленные знанием своих прав, обычно приводят к положительному результату.

https://ria.ru/20240822/sosedi-1967641744.html

https://ria.ru/20241103/rossija-1981649245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курение