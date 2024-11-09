https://ria.ru/20241109/zhaloba-1982782915.html
Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями
Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями - РИА Новости, 09.11.2024
Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями
Одним из способов борьбы с курящими соседями является обращение к участковому инспектору или в управляющую компанию, они обязаны отреагировать на жалобу и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:53
2024-11-09T03:53
2024-11-09T05:36
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
курение
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Одним из способов борьбы с курящими соседями является обращение к участковому инспектору или в управляющую компанию, они обязаны отреагировать на жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителями, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении", - рассказал Бондарь. Он отметил, что ситуация с курящими соседями — одна из самых неприятных проблем современного многоквартирного жилья, многие курильщики не задумываются о том, что их привычка может серьезно отравлять жизнь окружающим, табачный дым, проникающий в квартиру через окна и вентиляцию, не только раздражает, но и представляет реальную угрозу здоровью, особенно если в семье есть дети, пожилые люди или те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей. По его мнению, в подобной ситуации важно действовать последовательно и грамотно. "Первым шагом всегда должна быть попытка мирного урегулирования. Часто соседи просто не осознают, что причиняют неудобства, и достаточно вежливого разговора, чтобы найти компромисс. Можно предложить курить в определенное время, когда ваши окна закрыты, или попросить отойти в другое место для курения", — сказал Бондарь. Кроме того, по его словам, следует зафиксировать нарушение, вести дневник, отмечая даты и время, когда дым попадает в квартиру."Снимите это на видео, сфотографируйте курящего соседа. Желательно получить поддержку других соседей, которых также беспокоит эта проблема — коллективное обращение всегда имеет больший вес", — продолжил он. Эксперт добавил: если проблему по-прежнему не удалось решить, то можно обратиться в Роспотребнадзор, эта служба следит за соблюдением санитарных норм, а табачный дым однозначно является загрязняющим фактором, специалисты могут провести замеры воздуха и зафиксировать превышение допустимых концентраций вредных веществ. "В качестве крайней меры остается судебное разбирательство. Хотя прямого запрета на курение на балконе в законодательстве нет, существует право граждан на благоприятную среду обитания. Если вы сможете доказать, что действия соседа существенно ухудшают качество вашей жизни и наносят вред здоровью, суд может принять решение в вашу пользу", — пояснил Бондарь. Он напомнил, что в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона, агрессия и конфликты только усложнят решение проблемы. По его словам, последовательные и настойчивые действия, подкрепленные знанием своих прав, обычно приводят к положительному результату.
https://ria.ru/20240822/sosedi-1967641744.html
https://ria.ru/20241103/rossija-1981649245.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курение
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Курение
Эксперт рассказал, как бороться с курящими на балконе соседями
Эксперт Бондарь посоветовал в управляющую компанию направить жалобу на соседа
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Одним из способов борьбы с курящими соседями является обращение к участковому инспектору или в управляющую компанию, они обязаны отреагировать на жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителями, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении", - рассказал Бондарь.
Он отметил, что ситуация с курящими соседями — одна из самых неприятных проблем современного многоквартирного жилья, многие курильщики не задумываются о том, что их привычка может серьезно отравлять жизнь окружающим, табачный дым, проникающий в квартиру через окна и вентиляцию, не только раздражает, но и представляет реальную угрозу здоровью, особенно если в семье есть дети, пожилые люди или те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей.
По его мнению, в подобной ситуации важно действовать последовательно и грамотно.
"Первым шагом всегда должна быть попытка мирного урегулирования. Часто соседи просто не осознают, что причиняют неудобства, и достаточно вежливого разговора, чтобы найти компромисс. Можно предложить курить в определенное время, когда ваши окна закрыты, или попросить отойти в другое место для курения", — сказал Бондарь.
Кроме того, по его словам, следует зафиксировать нарушение, вести дневник, отмечая даты и время, когда дым попадает в квартиру.
"Снимите это на видео, сфотографируйте курящего соседа. Желательно получить поддержку других соседей, которых также беспокоит эта проблема — коллективное обращение всегда имеет больший вес", — продолжил он.
Эксперт добавил: если проблему по-прежнему не удалось решить, то можно обратиться в Роспотребнадзор
, эта служба следит за соблюдением санитарных норм, а табачный дым однозначно является загрязняющим фактором, специалисты могут провести замеры воздуха и зафиксировать превышение допустимых концентраций вредных веществ.
"В качестве крайней меры остается судебное разбирательство. Хотя прямого запрета на курение на балконе в законодательстве нет, существует право граждан на благоприятную среду обитания. Если вы сможете доказать, что действия соседа существенно ухудшают качество вашей жизни и наносят вред здоровью, суд может принять решение в вашу пользу", — пояснил Бондарь.
Он напомнил, что в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона, агрессия и конфликты только усложнят решение проблемы. По его словам, последовательные и настойчивые действия, подкрепленные знанием своих прав, обычно приводят к положительному результату.