https://ria.ru/20241109/zemletryasenie-1982776352.html

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет - РИА Новости, 09.11.2024

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T00:42

2024-11-09T00:42

2024-11-09T00:42

происшествия

алагирский район

сергей меняйло

россия

землетрясение

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."В 23.18 поступила информация, что в поселке Мизур Алагирского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Глубина очага - 12 километров. Наблюдались кратковременные незначительные толчки", - написал он. Глава республики отметил, что, согласно информации ГУМЧС России по региону, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241031/zemletryasenie-1981054105.html

алагирский район

россия

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происшествия, алагирский район, сергей меняйло, россия, землетрясение