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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет - РИА Новости, 09.11.2024
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:42
2024-11-09T00:42
2024-11-09T00:42
происшествия
алагирский район
сергей меняйло
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землетрясение
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."В 23.18 поступила информация, что в поселке Мизур Алагирского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Глубина очага - 12 километров. Наблюдались кратковременные незначительные толчки", - написал он. Глава республики отметил, что, согласно информации ГУМЧС России по региону, пострадавших и разрушений нет.
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происшествия, алагирский район, сергей меняйло, россия, землетрясение
Происшествия, Алагирский район, Сергей Меняйло, Россия, Землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Северной Осетии, пострадавших нет
Глава Северной Осетии сообщил о землетрясении в поселке Мизур Алагирского района