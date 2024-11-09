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На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 09.11.2024 (обновлено: 16:37 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982827860.html
На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского
На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского
Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:40
2024-11-09T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
страна.ua
киевская область
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники."Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад", — говорится в материале.Источники издания подтверждают, что киевский режим хочет добиться открытия авиасообщения еще до окончания военных действий. При этом Зеленский настаивает именно на столичном аэропорте.Кроме того, источник предупреждает, что в распоряжении Украины нет достаточного количества систем ПВО для обеспечения безопасности воздушной гавани.С февраля 2022 года регулярные гражданские рейсы над Украиной не осуществляются.В октябре местные СМИ сообщили, что авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982822893.html
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в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Страна.ua, Киевская область, Киев
На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского

"Страна.ua": Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
"Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад", — говорится в материале.
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Источники издания подтверждают, что киевский режим хочет добиться открытия авиасообщения еще до окончания военных действий. При этом Зеленский настаивает именно на столичном аэропорте.
Кроме того, источник предупреждает, что в распоряжении Украины нет достаточного количества систем ПВО для обеспечения безопасности воздушной гавани.
С февраля 2022 года регулярные гражданские рейсы над Украиной не осуществляются.
В октябре местные СМИ сообщили, что авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.
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