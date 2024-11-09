https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982827860.html

На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского

На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024

На Украине забили тревогу из-за безумного плана Зеленского

Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:40

2024-11-09T14:40

2024-11-09T16:37

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области, что станет настоящим безумием, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники."Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад", — говорится в материале.Источники издания подтверждают, что киевский режим хочет добиться открытия авиасообщения еще до окончания военных действий. При этом Зеленский настаивает именно на столичном аэропорте.Кроме того, источник предупреждает, что в распоряжении Украины нет достаточного количества систем ПВО для обеспечения безопасности воздушной гавани.С февраля 2022 года регулярные гражданские рейсы над Украиной не осуществляются.В октябре местные СМИ сообщили, что авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982822893.html

https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html

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