Рейтинг@Mail.ru
Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 09.11.2024 (обновлено: 16:51 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова
Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2024
Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова
Проведение министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", на полях которого проходят десятки встреч, разбило грязные надежды на изоляцию Москвы, РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:17
2024-11-09T16:51
россия
мария захарова
форум "россия — африка"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
африка
сергей лавров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Проведение министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", на полях которого проходят десятки встреч, разбило грязные надежды на изоляцию Москвы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Проходят без преувеличения десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, африканские коллеги встречаются друг с другом. &lt;...&gt; Обсуждаются экономика, бизнес-контакты, обмен по гуманитарным линиям, имеется в виду культура, образование, наука, перспективные проекты во всех отраслях", — сказала дипломат.По ее словам, мероприятие не только демонстрирует ту самую многополярность, но и имеет практическую отдачу, оно наполнено конкретным предметным смыслом.Таким образом, проведение форума разбило чьи-то грязные надежды на изоляцию нашей страны, добавила Захарова."Это мероприятие важно не только для нас, оно важно и для африканского континента, которому нужно опираться на мировые державы, чтобы идти вперед, преодолевать проблемы, &lt;...&gt; не ими созданные. Это и бедность, отсутствие возможности для технологического рывка", — пояснила представитель МИД.Жители региона не обречены на вечное сырьевое обслуживание так называемого золотого миллиарда, они действительно являются участниками завершения процесса деколонизации, подчеркнула она. Именно поэтому этот форум имеет такое важное значение: африканские страны должны знать, что за них есть кому вступиться, резюмировала дипломат. Первая министерская конференции Форума партнерства "Россия — Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.
https://ria.ru/20241108/forum-1982719066.html
https://ria.ru/20241107/afroinvest-1982577003.html
https://ria.ru/20240826/afrika-1968415466.html
https://ria.ru/20240826/gouend-1968427614.html
россия
африка
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, форум "россия — африка", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, африка, сергей лавров, москва, сочи
Россия, Мария Захарова, Форум "Россия — Африка", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Африка, Сергей Лавров, Москва, Сочи
Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова

Захарова: форум "Россия — Африка" разбил грязные надежды на изоляцию РФ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Проведение министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", на полях которого проходят десятки встреч, разбило грязные надежды на изоляцию Москвы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Проходят без преувеличения десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, африканские коллеги встречаются друг с другом. <...> Обсуждаются экономика, бизнес-контакты, обмен по гуманитарным линиям, имеется в виду культура, образование, наука, перспективные проекты во всех отраслях", — сказала дипломат.
Федеральная территория Сириус - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Более 1500 человек поучаствуют в Форуме партнерства Россия – Африка
8 ноября, 16:34
По ее словам, мероприятие не только демонстрирует ту самую многополярность, но и имеет практическую отдачу, оно наполнено конкретным предметным смыслом.
Таким образом, проведение форума разбило чьи-то грязные надежды на изоляцию нашей страны, добавила Захарова.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин заявил о готовности России инвестировать в экономику стран Африки
7 ноября, 22:54
"Это мероприятие важно не только для нас, оно важно и для африканского континента, которому нужно опираться на мировые державы, чтобы идти вперед, преодолевать проблемы, <...> не ими созданные. Это и бедность, отсутствие возможности для технологического рывка", — пояснила представитель МИД.
Жители региона не обречены на вечное сырьевое обслуживание так называемого золотого миллиарда, они действительно являются участниками завершения процесса деколонизации, подчеркнула она.
Вид на Хараре - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Эксперт рассказал, что Африка ожидает от России
26 августа, 02:10
Именно поэтому этот форум имеет такое важное значение: африканские страны должны знать, что за них есть кому вступиться, резюмировала дипломат.
Первая министерская конференции Форума партнерства "Россия — Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.
Специалист по российско-африканским отношениям, член Совета Российско-африканского клуба Луис Гоуенд - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Луис Гоуенд: Африка не держит на Россию зла
26 августа, 10:00
 
РоссияМария ЗахароваФорум "Россия — Африка"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреАфрикаСергей ЛавровМоскваСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала