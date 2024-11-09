https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова

Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова - РИА Новости, 09.11.2024

Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова

Проведение министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", на полях которого проходят десятки встреч, разбило грязные надежды на изоляцию Москвы, РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:17

2024-11-09T16:17

2024-11-09T16:51

россия

мария захарова

форум "россия — африка"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

африка

сергей лавров

москва

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СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Проведение министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка", на полях которого проходят десятки встреч, разбило грязные надежды на изоляцию Москвы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Проходят без преувеличения десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, африканские коллеги встречаются друг с другом. <...> Обсуждаются экономика, бизнес-контакты, обмен по гуманитарным линиям, имеется в виду культура, образование, наука, перспективные проекты во всех отраслях", — сказала дипломат.По ее словам, мероприятие не только демонстрирует ту самую многополярность, но и имеет практическую отдачу, оно наполнено конкретным предметным смыслом.Таким образом, проведение форума разбило чьи-то грязные надежды на изоляцию нашей страны, добавила Захарова."Это мероприятие важно не только для нас, оно важно и для африканского континента, которому нужно опираться на мировые державы, чтобы идти вперед, преодолевать проблемы, <...> не ими созданные. Это и бедность, отсутствие возможности для технологического рывка", — пояснила представитель МИД.Жители региона не обречены на вечное сырьевое обслуживание так называемого золотого миллиарда, они действительно являются участниками завершения процесса деколонизации, подчеркнула она. Именно поэтому этот форум имеет такое важное значение: африканские страны должны знать, что за них есть кому вступиться, резюмировала дипломат. Первая министерская конференции Форума партнерства "Россия — Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.

https://ria.ru/20241108/forum-1982719066.html

https://ria.ru/20241107/afroinvest-1982577003.html

https://ria.ru/20240826/afrika-1968415466.html

https://ria.ru/20240826/gouend-1968427614.html

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