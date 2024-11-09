https://ria.ru/20241109/zakharova-1982835348.html
Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации
Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации - РИА Новости, 09.11.2024
Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что проведение первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка показало, что за... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:03
2024-11-09T16:03
2024-11-09T16:03
в мире
африка
мария захарова
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что проведение первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка показало, что за народ Африки есть кому заступиться. "Оно (мероприятие - ред.) важно для стран Африки, потому что в очередной раз Россия способствует тому, чтобы те регионы мира, которые, с точки зрения коллективного Запада, должны быть обслуживающим персоналом, получали равноправное место в международных отношениях", - сказала она в интервью РИА Новости. По словам Захаровой, форум партнерства Россия-Африка важен для того, чтобы голос Африки звучал бы не просто уверенно, а равноценно, чтобы жители континента понимали, что они не обречены "на вечное сырьевое обслуживание, так называемого золотого миллиарда", и что они действительно являются участниками завершения процесса деколонизации. "Это мероприятие важно не только для нас, оно важно и для африканского континента, которому нужно опираться на мировые державы для того, чтобы идти вперёд для того, чтобы преодолевать те проблемы, о чём всегда говорят африканские представители, не ими созданные. Это и бедность, отсутствие возможности для технологического рывка", - добавила она. По ее словам, все данные проблемы "созданы как раз теми, кто рассматривал Африку в качестве своей колонии и считал, что так будет длиться вечно". "Поэтому это мероприятие важное и с этой точки зрения, того, чтобы африканские страны, народы этого континента знали, что за них также есть кому вступиться", - заключила она.
https://ria.ru/20241107/putin-1982555092.html
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в мире, африка, мария захарова
В мире, Африка, Мария Захарова
Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации
Захарова: форум Россия-Африка показал, что за народ Африки есть кому заступиться
СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что проведение первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка показало, что за народ Африки есть кому заступиться.
"Оно (мероприятие - ред.) важно для стран Африки, потому что в очередной раз Россия способствует тому, чтобы те регионы мира, которые, с точки зрения коллективного Запада, должны быть обслуживающим персоналом, получали равноправное место в международных отношениях", - сказала она в интервью РИА Новости.
По словам Захаровой, форум партнерства Россия-Африка важен для того, чтобы голос Африки
звучал бы не просто уверенно, а равноценно, чтобы жители континента понимали, что они не обречены "на вечное сырьевое обслуживание, так называемого золотого миллиарда", и что они действительно являются участниками завершения процесса деколонизации.
"Это мероприятие важно не только для нас, оно важно и для африканского континента, которому нужно опираться на мировые державы для того, чтобы идти вперёд для того, чтобы преодолевать те проблемы, о чём всегда говорят африканские представители, не ими созданные. Это и бедность, отсутствие возможности для технологического рывка", - добавила она.
По ее словам, все данные проблемы "созданы как раз теми, кто рассматривал Африку в качестве своей колонии и считал, что так будет длиться вечно". "Поэтому это мероприятие важное и с этой точки зрения, того, чтобы африканские страны, народы этого континента знали, что за них также есть кому вступиться", - заключила она.