https://ria.ru/20241109/zakharova-1982835348.html

Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации

Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации - РИА Новости, 09.11.2024

Захарова рассказала, почему форум Россия-Африка важен для деколонизации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что проведение первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка показало, что за... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:03

2024-11-09T16:03

2024-11-09T16:03

в мире

африка

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что проведение первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка показало, что за народ Африки есть кому заступиться. "Оно (мероприятие - ред.) важно для стран Африки, потому что в очередной раз Россия способствует тому, чтобы те регионы мира, которые, с точки зрения коллективного Запада, должны быть обслуживающим персоналом, получали равноправное место в международных отношениях", - сказала она в интервью РИА Новости. По словам Захаровой, форум партнерства Россия-Африка важен для того, чтобы голос Африки звучал бы не просто уверенно, а равноценно, чтобы жители континента понимали, что они не обречены "на вечное сырьевое обслуживание, так называемого золотого миллиарда", и что они действительно являются участниками завершения процесса деколонизации. "Это мероприятие важно не только для нас, оно важно и для африканского континента, которому нужно опираться на мировые державы для того, чтобы идти вперёд для того, чтобы преодолевать те проблемы, о чём всегда говорят африканские представители, не ими созданные. Это и бедность, отсутствие возможности для технологического рывка", - добавила она. По ее словам, все данные проблемы "созданы как раз теми, кто рассматривал Африку в качестве своей колонии и считал, что так будет длиться вечно". "Поэтому это мероприятие важное и с этой точки зрения, того, чтобы африканские страны, народы этого континента знали, что за них также есть кому вступиться", - заключила она.

https://ria.ru/20241107/putin-1982555092.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982552057.html

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, мария захарова