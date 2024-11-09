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В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы прозвучали в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T04:27
2024-11-09T04:27
2024-11-09T04:27
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал". "Взрывы в Черкасской области", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, черкасская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
В мире, Украина, Черкасская область, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"24 канал": в Черкасской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал".
"Взрывы в Черкасской области", - говорится в публикации Telegram-канала СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.