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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 09.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы произошли в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:37
2024-11-09T02:37
2024-11-09T02:37
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Взрывы произошли в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Винницкая область - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, винницкая область, одесса, вооруженные силы рф
В мире, Винницкая область, Одесса, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
ТСН: в Винницкой области прогремели взрывы