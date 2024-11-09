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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 09.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы произошли в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:37

2024-11-09T02:37

2024-11-09T02:37

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винницкая область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Взрывы произошли в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Винницкая область - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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винницкая область

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в мире, винницкая область, одесса, вооруженные силы рф