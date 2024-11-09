ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области
Балицкий: ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета и жилым домам в селе Широкое
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской области
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зданию сельсовета и жилым домам в селе Широкое Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ обстреляли село Широкое Васильевского муниципального округа. Тремя артиллерийскими снарядами ВСУ атаковали здание территориального отдела (сельский совет) и близлежащие жилые дома", - написал Балицкий.
По его словам, в результате атаки повреждено остекление и разрушена крыша здания сельсовета. При этом один жилой дом уничтожен полностью и восстановлению не подлежит, еще два дома получили существенные повреждения, отметил он.
"Жертв удалось избежать, на месте продолжают работу оперативные службы. Людям, потерявшим имущество, будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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