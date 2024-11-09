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ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/vsu-1982874054.html
ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области - РИА Новости, 09.11.2024
ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по зданию сельсовета и жилым домам в селе Широкое Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:11
2024-11-09T22:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зданию сельсовета и жилым домам в селе Широкое Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Сегодня ВСУ обстреляли село Широкое Васильевского муниципального округа. Тремя артиллерийскими снарядами ВСУ атаковали здание территориального отдела (сельский совет) и близлежащие жилые дома", - написал Балицкий. По его словам, в результате атаки повреждено остекление и разрушена крыша здания сельсовета. При этом один жилой дом уничтожен полностью и восстановлению не подлежит, еще два дома получили существенные повреждения, отметил он. "Жертв удалось избежать, на месте продолжают работу оперативные службы. Людям, потерявшим имущество, будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по зданию сельсовета и жилым домам в селе Широкое

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зданию сельсовета и жилым домам в селе Широкое Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ обстреляли село Широкое Васильевского муниципального округа. Тремя артиллерийскими снарядами ВСУ атаковали здание территориального отдела (сельский совет) и близлежащие жилые дома", - написал Балицкий.
По его словам, в результате атаки повреждено остекление и разрушена крыша здания сельсовета. При этом один жилой дом уничтожен полностью и восстановлению не подлежит, еще два дома получили существенные повреждения, отметил он.
"Жертв удалось избежать, на месте продолжают работу оперативные службы. Людям, потерявшим имущество, будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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