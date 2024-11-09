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На Западе усомнились в случайности болезни генерала ВСУ Марченко
На Западе усомнились в случайности болезни генерала ВСУ Марченко - РИА Новости, 09.11.2024
На Западе усомнились в случайности болезни генерала ВСУ Марченко
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X усомнился в случайности болезни и последующей отставки генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, ранее заявлявшего об... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:21
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X усомнился в случайности болезни и последующей отставки генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, ранее заявлявшего об обрушении фронта.В конце октября в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе офицер отметил, что фронт ВСУ обвалился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Марченко также заявил, что не понимает смысла вторжения украинских боевиков в Курскую область. В пятницу издание "Страна.ua" сообщило, что генерал уволился со службы по состоянию здоровья."Абсолютно случайно он "серьезно заболел" и подал в отставку", — саркастически отметил Боуз.Как известно, ранее генерал Марченко руководил обороной украинского города Николаев.На прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении — севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
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На Западе усомнились в случайности болезни генерала ВСУ Марченко
Боуз усомнился в случайности болезни генерала ВСУ, рассказавшего о крахе фронта