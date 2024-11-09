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В Томской области завели дело после травмирования людей вертолетом - РИА Новости, 09.11.2024
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15:48 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/vertolet-1982834299.html
В Томской области завели дело после травмирования людей вертолетом
В Томской области завели дело после травмирования людей вертолетом - РИА Новости, 09.11.2024
В Томской области завели дело после травмирования людей вертолетом
Следователи СК в Томской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после, предварительно, удара конструкцией, развернувшегося перед... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:48
2024-11-09T15:48
происшествия
томская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после, предварительно, удара конструкцией, развернувшегося перед взлетом, вертолета трех вахтовиков, двое из которых получили тяжелые травмы, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области после окончания разгрузки вертолета Ми-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, двое мужчин в результате резкого удара конструкцией, самопроизвольно развернувшегося перед взлетом вертолета, получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. Третий с ушибами находится под наблюдением врачей. Следователи и следователи-криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Томская транспортная прокуратура в свою очередь проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20241030/mi-8-1980871571.html
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происшествия, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Томская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томской области завели дело после травмирования людей вертолетом

СК возбудил дело после травмирования вахтовиков вертолетом в Томской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8МТВ
Вертолет Ми-8МТВ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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Вертолет Ми-8МТВ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после, предварительно, удара конструкцией, развернувшегося перед взлетом, вертолета трех вахтовиков, двое из которых получили тяжелые травмы, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области после окончания разгрузки вертолета Ми-8МТВ1 произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, во время которого хвостовой частью были травмированы три человека.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, двое мужчин в результате резкого удара конструкцией, самопроизвольно развернувшегося перед взлетом вертолета, получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. Третий с ушибами находится под наблюдением врачей.
Следователи и следователи-криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Томская транспортная прокуратура в свою очередь проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияТомская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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