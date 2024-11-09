В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Полтавской области тревога была объявлена в 16.27 мск, в Харьковской она звучит свыше часа, а в Сумской – более двух часов.
Также с 16.18 мск по 16.46 тревога звучала в Николаевской области, с 16.17 мск по 16.46 на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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