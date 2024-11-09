https://ria.ru/20241109/ukraina-1982839331.html
На западе Украины сотрудники военкомата похитили жителя Киева
На западе Украины сотрудники военкомата похитили жителя Киева - РИА Новости, 09.11.2024
На западе Украины сотрудники военкомата похитили жителя Киева
Сотрудники Верховинского военкомата Ивано-Франковской области на западе Украины похитили жителя Киева и насильно удерживают его в подвале без еды и воды,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:34
2024-11-09T16:34
2024-11-09T16:34
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники Верховинского военкомата Ивано-Франковской области на западе Украины похитили жителя Киева и насильно удерживают его в подвале без еды и воды, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на супругу мужчины. "Верховинский ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.) похитил киевлянина и насильно удерживает в подвале без еды и воды. Он 2 ноября поехал в Ивано-Франковскую область по работе, после чего перестал выходить на связь со своего номера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как отмечает "Страна.ua", связавшись с женой с другого номера, мужчина рассказал, что его насильно удерживают в военкомате в поселке Верховина в Ивано-Франковской области и заставляют подписать документы. Также он сообщил, что есть свидетели его избиения и издевательств над ним. Мужчину, как утверждается, держат в темном подвале, ему не дают ни еды, ни воды. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241106/kvartiry-1982320981.html
https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html
https://ria.ru/20241030/arest-1981000950.html
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в мире, ивано-франковская область, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На западе Украины сотрудники военкомата похитили жителя Киева
"Страна.ua": сотрудники ивано-франковского военокмата удерживают жителя Киева
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники Верховинского военкомата Ивано-Франковской области на западе Украины похитили жителя Киева и насильно удерживают его в подвале без еды и воды, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на супругу мужчины.
"Верховинский ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.) похитил киевлянина и насильно удерживает в подвале без еды и воды. Он 2 ноября поехал в Ивано-Франковскую область по работе, после чего перестал выходить на связь со своего номера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает "Страна.ua", связавшись с женой с другого номера, мужчина рассказал, что его насильно удерживают в военкомате в поселке Верховина в Ивано-Франковской области и заставляют подписать документы. Также он сообщил, что есть свидетели его избиения и издевательств над ним.
Мужчину, как утверждается, держат в темном подвале, ему не дают ни еды, ни воды.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.