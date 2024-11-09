https://ria.ru/20241109/ukraina-1982808909.html

На севере Украины заявили о поражении объектов критической инфраструктуры

На севере Украины заявили о поражении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2024

На севере Украины заявили о поражении объектов критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры поражены на севере Украины в зоне ответственности оперативного командования (ОК) ВСУ "Север", заявила его пресс-служба. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:21

2024-11-09T11:21

2024-11-09T11:21

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены на севере Украины в зоне ответственности оперативного командования (ОК) ВСУ "Север", заявила его пресс-служба. В Telegram-канале командования сообщается, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОК "Север" были повреждены "объекты критической инфраструктуры". Не уточняется количество и тип поврежденных объектов, а также их местоположение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины