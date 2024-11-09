https://ria.ru/20241109/ukraina-1982779461.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также продолжает звучать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:24
2024-11-09T02:24
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также продолжает звучать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 1.10 (2.10 мск), в Киевской области она звучит с 1.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982779324.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу