https://ria.ru/20241109/ukraina-1982779461.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также продолжает звучать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:24

2024-11-09T02:24

2024-11-09T02:47

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также продолжает звучать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 1.10 (2.10 мск), в Киевской области она звучит с 1.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982779324.html

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киевская область

николаевская область

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