https://ria.ru/20241109/uganda-1982869392.html
Министр торговли Уганды рассказал о стремлении привлечь российские компании
Министр торговли Уганды рассказал о стремлении привлечь российские компании - РИА Новости, 09.11.2024
Министр торговли Уганды рассказал о стремлении привлечь российские компании
Уганда стремится привлечь российские сельскохозяйственные и горнопромышленные компании для повышения эффективности обоих секторов экономики страны, сообщил РИА... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:19
2024-11-09T21:19
2024-11-09T21:19
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Уганда стремится привлечь российские сельскохозяйственные и горнопромышленные компании для повышения эффективности обоих секторов экономики страны, сообщил РИА Новости государственный министр торговли, промышленности и кооперативов республики Уилсон Мбади. "Мы в буквальном смысле сельскохозяйственная страна. Около 72% нашего населения занято в сельском хозяйстве. И поэтому мы заинтересованы в тех компаниях, которые могут повысить ценность нашей сельскохозяйственной продукции… Мы не хотим продавать её в сыром виде. Продажа товаров в сыром виде сопряжена с большими рисками. Поэтому мы хотим привлечь компании из России, которые могут повысить эффективность нашего сельскохозяйственного процесса", - сказал Мбади на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Собеседник агентства добавил, что Уганда заинтересована в привлечении российских горнодобывающих предприятий, а также в увеличении туристического потока из России, подчеркнув, что его страна была признана лучшим туристическим направлением в Африке в 2023 году. "Что касается другой области, которая нас интересует, то в Уганде много полезных ископаемых. Золото, железная руда, реактивы. У нас много полезных ископаемых для производства удобрений. И поэтому мы хотели бы привлечь те компании, которые были бы заинтересованы в повышении добавочной стоимости этих полезных ископаемых, чтобы мы могли экспортировать их в виде продуктов переработки", - добавил Мбади. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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экономика, уганда, россия, африка, в мире
Экономика, Уганда, Россия, Африка, В мире
Министр торговли Уганды рассказал о стремлении привлечь российские компании
Министр Мбади: Уганда хочет привлечь с/х и горнопромышленные компании РФ
СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Уганда стремится привлечь российские сельскохозяйственные и горнопромышленные компании для повышения эффективности обоих секторов экономики страны, сообщил РИА Новости государственный министр торговли, промышленности и кооперативов республики Уилсон Мбади.
"Мы в буквальном смысле сельскохозяйственная страна. Около 72% нашего населения занято в сельском хозяйстве. И поэтому мы заинтересованы в тех компаниях, которые могут повысить ценность нашей сельскохозяйственной продукции… Мы не хотим продавать её в сыром виде. Продажа товаров в сыром виде сопряжена с большими рисками. Поэтому мы хотим привлечь компании из России
, которые могут повысить эффективность нашего сельскохозяйственного процесса", - сказал Мбади на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Собеседник агентства добавил, что Уганда заинтересована в привлечении российских горнодобывающих предприятий, а также в увеличении туристического потока из России, подчеркнув, что его страна была признана лучшим туристическим направлением в Африке
в 2023 году.
"Что касается другой области, которая нас интересует, то в Уганде много полезных ископаемых. Золото, железная руда, реактивы. У нас много полезных ископаемых для производства удобрений. И поэтому мы хотели бы привлечь те компании, которые были бы заинтересованы в повышении добавочной стоимости этих полезных ископаемых, чтобы мы могли экспортировать их в виде продуктов переработки", - добавил Мбади.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.