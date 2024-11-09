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В США россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за отмывание биткоинов

В США россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за отмывание биткоинов - РИА Новости, 09.11.2024

В США россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за отмывание биткоинов

Россиянин Роман Стерлингов, имеющий также гражданство Швеции, приговорен к 12,5 года тюрьмы в США за участие в операциях по отмыванию денег в форме биткоинов... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:51

2024-11-09T19:51

2024-11-09T19:51

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россиянин Роман Стерлингов, имеющий также гражданство Швеции, приговорен к 12,5 года тюрьмы в США за участие в операциях по отмыванию денег в форме биткоинов через даркнет, сообщает американское министерство юстиции. "Гражданин России и Швеции был сегодня приговорен к 12 годам и шести месяцам тюрьмы за свое участие в деятельности самого продолжительно работавшего сервиса по отмыванию биткоинов в даркнете... Помимо тюремного заключения, Стерлингов был приговорен к денежной конфискации", - говорится в заявлении на сайте минюста. Согласно документам суда, в период с 2011 по 2021 года Стерлингов был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fox, через который за это время прошли транзакции суммой более 1,2 миллиона биткоинов общей стоимостью приблизительно 400 миллионов долларов на момент их совершения. По распоряжению суда у россиянина также конфисковали финансовые активы и обязали выплатить штрафы общей стоимостью чуть более 500 миллионов долларов. В марте 2024 года жюри присяжных признало Стерлингова виновным в сговоре, отмывании денег, управлении нелицензированным предприятием по переводу денег и нелицензированным переводом денежных средств.

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