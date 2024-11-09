https://ria.ru/20241109/turizm-1982798764.html

Тюменская область развивает туризм на термальные источники

Тюменская область развивает туризм на термальные источники - РИА Новости, 09.11.2024

Тюменская область развивает туризм на термальные источники

Новый термальный сезон официально открыли в Тюменской области, в регионе это активно развивающееся направление сферы гостеприимства, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:40

2024-11-09T09:40

2024-11-09T09:40

тюменская область

тюменская область

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Новый термальный сезон официально открыли в Тюменской области, в регионе это активно развивающееся направление сферы гостеприимства, сообщил губернатор Александр Моор. По словам губернатора, отдых на термальных источниках выбирает каждый третий турист, который приезжает в регион. Только в 2023 году на них побывало более 1,31 миллиона гостей и жителей Тюменской области. "Мы активно развиваем это направление сферы гостеприимства. Создание новых мест отдыха на базе горячих источников давно стало инвестиционным трендом и для наших местных предпринимателей, и для компаний федерального уровня. В результате жители региона получают новые рабочие места, а бюджет – дополнительные доходы", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Тюмень пятый год позиционирует себя как столица термальных вод России. На официальном открытии нового сезона в Тюмени директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заявила, что среди регионов Тюменская область имеет самую масштабную по емкости инфраструктуру по использованию термальных минеральных ресурсов. Успех региона в развитии данного направления туризма Трофимова объяснила консолидацией отрасли: обновляются действующие курорты, строятся новые объекты. По ее словам, в числе задач региона - сделать источники основным стимулом посещения для туристов.

https://ria.ru/20240525/turklaster-1948282037.html

тюменская область

тюмень

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тюменская область, тюмень, александр моор