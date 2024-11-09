https://ria.ru/20241109/turizm-1982798764.html
Тюменская область развивает туризм на термальные источники
Тюменская область развивает туризм на термальные источники - РИА Новости, 09.11.2024
Тюменская область развивает туризм на термальные источники
Новый термальный сезон официально открыли в Тюменской области, в регионе это активно развивающееся направление сферы гостеприимства, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:40
2024-11-09T09:40
2024-11-09T09:40
тюменская область
тюменская область
тюмень
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Новый термальный сезон официально открыли в Тюменской области, в регионе это активно развивающееся направление сферы гостеприимства, сообщил губернатор Александр Моор. По словам губернатора, отдых на термальных источниках выбирает каждый третий турист, который приезжает в регион. Только в 2023 году на них побывало более 1,31 миллиона гостей и жителей Тюменской области. "Мы активно развиваем это направление сферы гостеприимства. Создание новых мест отдыха на базе горячих источников давно стало инвестиционным трендом и для наших местных предпринимателей, и для компаний федерального уровня. В результате жители региона получают новые рабочие места, а бюджет – дополнительные доходы", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Тюмень пятый год позиционирует себя как столица термальных вод России. На официальном открытии нового сезона в Тюмени директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заявила, что среди регионов Тюменская область имеет самую масштабную по емкости инфраструктуру по использованию термальных минеральных ресурсов. Успех региона в развитии данного направления туризма Трофимова объяснила консолидацией отрасли: обновляются действующие курорты, строятся новые объекты. По ее словам, в числе задач региона - сделать источники основным стимулом посещения для туристов.
https://ria.ru/20240525/turklaster-1948282037.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор