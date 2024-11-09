https://ria.ru/20241109/tsakhal-1982775467.html

ЦАХАЛ: "Хезболлах" за сутки выпустила около 80 снарядов по Израилю

ЦАХАЛ: "Хезболлах" за сутки выпустила около 80 снарядов по Израилю - РИА Новости, 09.11.2024

ЦАХАЛ: "Хезболлах" за сутки выпустила около 80 снарядов по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала за сутки около 80 снарядов, выпущенных ливанским движением "Хезболлах" по израильской территории. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T00:24

2024-11-09T00:24

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала за сутки около 80 снарядов, выпущенных ливанским движением "Хезболлах" по израильской территории. "Около 80 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Израиля из Ливана сегодня (пятница, 8 ноября)", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, баскетбольный клуб армия (тбилиси), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024