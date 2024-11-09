https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html

В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют

В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют - РИА Новости, 09.11.2024

В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют

Возвращение в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, ознаменует начало "золотого века" для криптовалют в США, пишет... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:31

2024-11-09T16:31

2024-11-09T16:31

в мире

сша

америка

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, ознаменует начало "золотого века" для криптовалют в США, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance Ричарда Тенга. "Гендиректор Binance провозгласил победу Дональда Трампа на президентских выборах в США началом "золотого века", поскольку в криптоиндустрии растет уверенность, что итоги выборов будут обозначать поворотный момент для ее принятия в Америке. Успех Трампа означает "большую победу для крипты", которая приведет к увеличению числа американских регуляторов, открытых к цифровым валютам", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, распространение цифровых валют поддерживает не только сам Трамп, но и многие в его окружении. Так, например, криптовалютой владеет партнер Трампа по гонке Джей-Ди Вэнс, а сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник возглавляет инвесторскую фирму Cantor Fitzgerald, где свои активы держит стейблкойн Tether, пишет издание. Ранее газета Politico сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и активная поддержка криптовалютного лобби могут привести к значительным изменениям в регулировании цифровых активов в США. Согласно ее данным, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

сша

америка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024