https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html
В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют
В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют - РИА Новости, 09.11.2024
В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют
Возвращение в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, ознаменует начало "золотого века" для криптовалют в США, пишет... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:31
2024-11-09T16:31
2024-11-09T16:31
в мире
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дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, ознаменует начало "золотого века" для криптовалют в США, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance Ричарда Тенга. "Гендиректор Binance провозгласил победу Дональда Трампа на президентских выборах в США началом "золотого века", поскольку в криптоиндустрии растет уверенность, что итоги выборов будут обозначать поворотный момент для ее принятия в Америке. Успех Трампа означает "большую победу для крипты", которая приведет к увеличению числа американских регуляторов, открытых к цифровым валютам", - пишет издание. Как отмечает Financial Times, распространение цифровых валют поддерживает не только сам Трамп, но и многие в его окружении. Так, например, криптовалютой владеет партнер Трампа по гонке Джей-Ди Вэнс, а сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник возглавляет инвесторскую фирму Cantor Fitzgerald, где свои активы держит стейблкойн Tether, пишет издание. Ранее газета Politico сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и активная поддержка криптовалютного лобби могут привести к значительным изменениям в регулировании цифровых активов в США. Согласно ее данным, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В США назвали возвращение Трампа началом золотого века для криптовалют
FT: возвращение Трампа ознаменует начало золотого века для криптовалют в США
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
Возвращение в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, ознаменует начало "золотого века" для криптовалют в США, пишет газета Financial Times
со ссылкой на гендиректора крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance Ричарда Тенга.
"Гендиректор Binance провозгласил победу Дональда Трампа на президентских выборах в США началом "золотого века", поскольку в криптоиндустрии растет уверенность, что итоги выборов будут обозначать поворотный момент для ее принятия в Америке
. Успех Трампа означает "большую победу для крипты", которая приведет к увеличению числа американских регуляторов, открытых к цифровым валютам", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, распространение цифровых валют поддерживает не только сам Трамп, но и многие в его окружении. Так, например, криптовалютой владеет партнер Трампа по гонке Джей-Ди Вэнс, а сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник возглавляет инвесторскую фирму Cantor Fitzgerald, где свои активы держит стейблкойн Tether, пишет издание.
Ранее газета Politico сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и активная поддержка криптовалютного лобби могут привести к значительным изменениям в регулировании цифровых активов в США. Согласно ее данным, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.