https://ria.ru/20241109/tramp-1982857005.html

СМИ раскрыли, кого Трамп набирает в свою новую администрацию

СМИ раскрыли, кого Трамп набирает в свою новую администрацию - РИА Новости, 09.11.2024

СМИ раскрыли, кого Трамп набирает в свою новую администрацию

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп изменил подход при выборе чиновников для своей будущей администрации и в отличие от первого срока главы... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:29

2024-11-09T19:29

2024-11-09T19:29

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп изменил подход при выборе чиновников для своей будущей администрации и в отличие от первого срока главы государства предпочитает кандидатов, которые одновременно обладают необходимым опытом и лояльны к консервативному движению Make America Great Again (MAGA), сообщает портал Axios со ссылкой на источники в его переходной команде. "Избранный президент Трамп применяет совершенно иной подход к подбору кадров для своей второй администрации: он отдает предпочтение людям, которые одновременно являются опытными и преданными MAGA", - говорится в публикации. В период своих первых четырех лет управления страной, высокие посты в администрации Трампа занимали либо чиновники, которые являлись экспертами в своих областях, либо "истинно верующие" сторонники движения MAGA. В результате, как уточняется, существовала "не функционирующая, хаотичная администрация", которая многого не достигла. "Трамп намерен исправить это", - добавили собеседники издания. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982834950.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024