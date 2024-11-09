СМИ раскрыли, кого Трамп набирает в свою новую администрацию
Axios: Трамп выбирает в новую администрацию опытных кандидатов, лояльных к MAGA
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп изменил подход при выборе чиновников для своей будущей администрации и в отличие от первого срока главы государства предпочитает кандидатов, которые одновременно обладают необходимым опытом и лояльны к консервативному движению Make America Great Again (MAGA), сообщает портал Axios со ссылкой на источники в его переходной команде.
"Избранный президент Трамп применяет совершенно иной подход к подбору кадров для своей второй администрации: он отдает предпочтение людям, которые одновременно являются опытными и преданными MAGA", - говорится в публикации.
В период своих первых четырех лет управления страной, высокие посты в администрации Трампа занимали либо чиновники, которые являлись экспертами в своих областях, либо "истинно верующие" сторонники движения MAGA. В результате, как уточняется, существовала "не функционирующая, хаотичная администрация", которая многого не достигла.
"Трамп намерен исправить это", - добавили собеседники издания.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.