https://ria.ru/20241109/teplosnabzhenie-1982847143.html
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно - РИА Новости, 09.11.2024
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно
Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:45
2024-11-09T17:45
2024-11-09T17:45
жкх
бодайбо
иркутская область
бодайбинский район
евгений юмашев
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920276510_0:377:2972:2048_1920x0_80_0_0_36885fa78461a199cc5dd46cc82ebdd8.jpg
ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев. В городе Бодайбо на севере Приангарья из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим в пятницу полностью отключили тепло- и водоснабжение. Специалисты начали проводить работы по переносу водозабора. После запуска водонасосной станции к вечеру поэтапно запустили котельные. "В настоящее время все системы теплоснабжения работают штатно", - сказал Юмашев. Прокуратура города Бодайбо начала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с временным отключением тепло- и водоснабжения в городе.
https://ria.ru/20241031/avariya-1981036971.html
бодайбо
иркутская область
бодайбинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920276510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95adbee5d041cd549170e2a1e667ba0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, бодайбо, иркутская область, бодайбинский район, евгений юмашев, россия, общество
ЖКХ, Бодайбо, Иркутская область, Бодайбинский район, Евгений Юмашев, Россия, Общество
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно
Мэр Бодайбинского района: системы теплоснабжения в городе заработали штатно
ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.
В городе Бодайбо на севере Приангарья из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим в пятницу полностью отключили тепло- и водоснабжение. Специалисты начали проводить работы по переносу водозабора. После запуска водонасосной станции к вечеру поэтапно запустили котельные.
"В настоящее время все системы теплоснабжения работают штатно", - сказал Юмашев.
Прокуратура города Бодайбо начала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с временным отключением тепло- и водоснабжения в городе.