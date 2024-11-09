https://ria.ru/20241109/teplosnabzhenie-1982847143.html

В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно

В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно - РИА Новости, 09.11.2024

В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно

Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:45

2024-11-09T17:45

2024-11-09T17:45

жкх

бодайбо

иркутская область

бодайбинский район

евгений юмашев

россия

общество

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ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев. В городе Бодайбо на севере Приангарья из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим в пятницу полностью отключили тепло- и водоснабжение. Специалисты начали проводить работы по переносу водозабора. После запуска водонасосной станции к вечеру поэтапно запустили котельные. "В настоящее время все системы теплоснабжения работают штатно", - сказал Юмашев. Прокуратура города Бодайбо начала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с временным отключением тепло- и водоснабжения в городе.

https://ria.ru/20241031/avariya-1981036971.html

бодайбо

иркутская область

бодайбинский район

россия

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жкх, бодайбо, иркутская область, бодайбинский район, евгений юмашев, россия, общество