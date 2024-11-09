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В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно - РИА Новости, 09.11.2024
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17:45 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/teplosnabzhenie-1982847143.html
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно - РИА Новости, 09.11.2024
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно
Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:45
2024-11-09T17:45
жкх
бодайбо
иркутская область
бодайбинский район
евгений юмашев
россия
общество
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ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев. В городе Бодайбо на севере Приангарья из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим в пятницу полностью отключили тепло- и водоснабжение. Специалисты начали проводить работы по переносу водозабора. После запуска водонасосной станции к вечеру поэтапно запустили котельные. "В настоящее время все системы теплоснабжения работают штатно", - сказал Юмашев. Прокуратура города Бодайбо начала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с временным отключением тепло- и водоснабжения в городе.
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жкх, бодайбо, иркутская область, бодайбинский район, евгений юмашев, россия, общество
ЖКХ, Бодайбо, Иркутская область, Бодайбинский район, Евгений Юмашев, Россия, Общество
В Иркутской области системы теплоснабжения заработали штатно

Мэр Бодайбинского района: системы теплоснабжения в городе заработали штатно

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВ котельной
В котельной - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Все системы теплоснабжения в городе Бодайбо в Иркутской области, где в пятницу отключали отопление и воду, работают штатно, сообщил РИА Новости мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.
В городе Бодайбо на севере Приангарья из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим в пятницу полностью отключили тепло- и водоснабжение. Специалисты начали проводить работы по переносу водозабора. После запуска водонасосной станции к вечеру поэтапно запустили котельные.
"В настоящее время все системы теплоснабжения работают штатно", - сказал Юмашев.
Прокуратура города Бодайбо начала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с временным отключением тепло- и водоснабжения в городе.
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ЖКХБодайбоИркутская областьБодайбинский районЕвгений ЮмашевРоссияОбщество
 
 
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