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В Британии рассказали о жизненном цикле украинских военных технологий - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:44 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/tekhnologii-1982782660.html
В Британии рассказали о жизненном цикле украинских военных технологий
В Британии рассказали о жизненном цикле украинских военных технологий - РИА Новости, 09.11.2024
В Британии рассказали о жизненном цикле украинских военных технологий
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, используемых Киевом, составляет лишь первые два месяца, пока... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:44
2024-11-09T03:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
джон хили
камала харрис
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, используемых Киевом, составляет лишь первые два месяца, пока российское военные не найдут способ противостоять им, по словам главы британского МО, он узнал об этом во время визита на Украину. "По сути, жизненный цикл технологий на передовой сейчас составляет около двух месяцев. В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им", - сказал Хили в интервью изданию Telegraph. Министр добавил, что переизбрание президентом США Дональда Трампа не изменит британских планов по поддержке Украины. "Я также признаю, что независимо от того, была ли избрана Харрис или Трамп, Америка смещает свой стратегический приоритет и фокус, и будет делать это дальше в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Это реальность, которую должны признать все страны НАТО", - отметил Хили. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241106/pomosch-1982223933.html
https://ria.ru/20241107/britaniya-1982475553.html
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украина
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джон хили, камала харрис, нато, nbc
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джон Хили, Камала Харрис, НАТО, NBC
В Британии рассказали о жизненном цикле украинских военных технологий

Глава МО Британии Хили: жизненный цикл технологий Украины составляет два месяца

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, используемых Киевом, составляет лишь первые два месяца, пока российское военные не найдут способ противостоять им, по словам главы британского МО, он узнал об этом во время визита на Украину.
"По сути, жизненный цикл технологий на передовой сейчас составляет около двух месяцев. В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им", - сказал Хили в интервью изданию Telegraph.
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Министр добавил, что переизбрание президентом США Дональда Трампа не изменит британских планов по поддержке Украины.
"Я также признаю, что независимо от того, была ли избрана Харрис или Трамп, Америка смещает свой стратегический приоритет и фокус, и будет делать это дальше в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Это реальность, которую должны признать все страны НАТО", - отметил Хили.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
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Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжон ХилиКамала ХаррисНАТОNBC
 
 
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