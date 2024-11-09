https://ria.ru/20241109/svo-1982814585.html

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:16

2024-11-09T12:16

2024-11-09T12:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Сухие Ялы и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены полевой склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика