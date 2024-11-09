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Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:16
2024-11-09T12:16
2024-11-09T12:28
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 125 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Сухие Ялы и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены полевой склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ за сутки