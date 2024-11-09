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Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 09.11.2024 (обновлено: 12:27 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/svo-1982814478.html
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила пять контратак,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:14
2024-11-09T12:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера Viking шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк -72Б3М на огневой точке
Танк -72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк -72Б3М на огневой точке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера Viking шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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