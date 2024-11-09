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Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила пять контратак,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:14
2024-11-09T12:14
2024-11-09T12:27
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера Viking шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Центр" уничтожила до 420 солдат ВСУ за сутки
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера Viking шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.