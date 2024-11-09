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В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина - РИА Новости, 09.11.2024
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03:23 09.11.2024 (обновлено: 07:11 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/sudzuki-1982781429.html
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина - РИА Новости, 09.11.2024
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина
Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки "проведет работу" с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:23
2024-11-09T07:11
япония
америка
россия
владимир путин
мунэо судзуки
сигэру исиба
международный дискуссионный клуб "валдай"
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ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки "проведет работу" с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный с трибуны клуба "Валдай" президентом России Владимиром Путиным, особенно важен призыв к японским компаниям, что Российская Федерация готова к их возвращению, об этом Судзуки заявил РИА Новости. В четверг Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и уделил значительное место Японии и двусторонним отношениям. "В октябре прошлого года президент Путин на "Валдае" также выступил с очень щадящим и внимательным к Японии высказыванием. В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики, не уходят из российских компаний, несмотря на то, что Япония ввела санкции, Россия ничего в ответ не делает - японские компании продолжают работать... И, на мой взгляд, самое важное (в выступлении Путина - ред.), что Россия готова к возвращению японских компаний. Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией", — сказал РИА Новости Судзуки. Политик считает, что Япония должна изменить позицию в отношении России, так как это японские власти ввели санкции против России, а не наоборот, значит, сейчас всё зависит от решения Токио. "Это очень добрый теплый месседж для Японии. Япония должна ответить на него. Я постараюсь всё для этого сделать. Я буду вести работу и с премьер-министром Исибой, и с министром иностранных дел Иваей, с ними обоими", — уточнил политик. Он отметил, что японские СМИ уделили внимание высказываниям российского президента о победившем на выборах президента США Дональде Трампе, о ситуации на Украине, но обошли молчанием важный сигнал для Японии. "Японским СМИ не хватает образования. Они не понимают важности японо-российских отношений. Им не хватает этого понимания. Японские СМИ цитируют, что Путин любит японскую культуру и японскую кухню, а о том, что Россия готова (к возвращению в Россию японских компаний. — Прим. ред.), вот этот важный месседж они не воспринимают", — посетовал депутат. Мунэо Судзуки— влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html
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япония, америка, россия, владимир путин, мунэо судзуки, сигэру исиба, международный дискуссионный клуб "валдай"
Япония, Америка, Россия, Владимир Путин, Мунэо Судзуки, Сигэру Исиба, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В Японии "проведут работу" с премьером, чтобы ответить на сигнал Путина

Судзуки "проведет работу" с премьером, чтобы Токио ответил на сигнал Путина

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки "проведет работу" с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный с трибуны клуба "Валдай" президентом России Владимиром Путиным, особенно важен призыв к японским компаниям, что Российская Федерация готова к их возвращению, об этом Судзуки заявил РИА Новости.
В четверг Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и уделил значительное место Японии и двусторонним отношениям.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия не угрожает Японии, заявил Путин
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"В октябре прошлого года президент Путин на "Валдае" также выступил с очень щадящим и внимательным к Японии высказыванием. В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики, не уходят из российских компаний, несмотря на то, что Япония ввела санкции, Россия ничего в ответ не делает - японские компании продолжают работать... И, на мой взгляд, самое важное (в выступлении Путина - ред.), что Россия готова к возвращению японских компаний. Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией", — сказал РИА Новости Судзуки.
Политик считает, что Япония должна изменить позицию в отношении России, так как это японские власти ввели санкции против России, а не наоборот, значит, сейчас всё зависит от решения Токио.
"Это очень добрый теплый месседж для Японии. Япония должна ответить на него. Я постараюсь всё для этого сделать. Я буду вести работу и с премьер-министром Исибой, и с министром иностранных дел Иваей, с ними обоими", — уточнил политик.
Он отметил, что японские СМИ уделили внимание высказываниям российского президента о победившем на выборах президента США Дональде Трампе, о ситуации на Украине, но обошли молчанием важный сигнал для Японии.
"Японским СМИ не хватает образования. Они не понимают важности японо-российских отношений. Им не хватает этого понимания. Японские СМИ цитируют, что Путин любит японскую культуру и японскую кухню, а о том, что Россия готова (к возвращению в Россию японских компаний. — Прим. ред.), вот этот важный месседж они не воспринимают", — посетовал депутат.
Мунэо Судзуки— влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия не заслужила санкций со стороны Японии, заявил Путин
7 ноября, 21:54
 
ЯпонияАмерикаРоссияВладимир ПутинМунэо СудзукиСигэру ИсибаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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