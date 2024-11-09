Рейтинг@Mail.ru
"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 09.11.2024 (обновлено: 03:52 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/spiegel-1982780104.html
"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа
"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа
Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи, пишет Spiegel. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:10
2024-11-09T03:52
россия
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи, пишет Spiegel."Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен. Разногласия повсюду, между нациями, в обществах. Подъем правых в Италии, Франции, Германии", — указывается в публикации.Автор отмечает, что утрата Западом лидирующих позиций произошла намного раньше, когда между государствами и нациями стали возникать серьезные разногласия, а к власти в европейских странах стали приходить правые. &quot;Запад как единый либерально-демократический блок больше не существует&quot;, — добавил автор.Согласно статье, одной из фундаментальных проблем упадка Европы стала утрата общих ценностей, а главное — национальной идеи, долгое время сплачивавшей страны Запада."Либерал-демократы также недооценили важность национальной идеи. После распада Советского Союза у Запада не было особой причины для сплочения", — отметил автор.В июле этого года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе пообещала превратить Европейский союз в оборонный.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982777816.html
https://ria.ru/20241109/kollaps-1982778202.html
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа

Spiegel: приход к власти Трампа символически отражает закат Европы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи, пишет Spiegel.
"Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен. Разногласия повсюду, между нациями, в обществах. Подъем правых в Италии, Франции, Германии", — указывается в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского
01:40
Автор отмечает, что утрата Западом лидирующих позиций произошла намного раньше, когда между государствами и нациями стали возникать серьезные разногласия, а к власти в европейских странах стали приходить правые.
«

"Запад как единый либерально-демократический блок больше не существует", — добавил автор.

Согласно статье, одной из фундаментальных проблем упадка Европы стала утрата общих ценностей, а главное — национальной идеи, долгое время сплачивавшей страны Запада.
Здание бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Хорошая новость". В США раскрыли, чем обернется коллапс в Берлине
01:57
"Либерал-демократы также недооценили важность национальной идеи. После распада Советского Союза у Запада не было особой причины для сплочения", — отметил автор.
В июле этого года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе пообещала превратить Европейский союз в оборонный.
Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Вчера, 01:10
 
РоссияСШАЕвропаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала