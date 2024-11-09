https://ria.ru/20241109/spiegel-1982780104.html

"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа

"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа - РИА Новости, 09.11.2024

"Пришел конец". В ФРГ сделали неожиданное заявление после прихода Трампа

Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи, пишет Spiegel. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T03:10

2024-11-09T03:10

2024-11-09T03:52

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сша

европа

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи, пишет Spiegel."Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен. Разногласия повсюду, между нациями, в обществах. Подъем правых в Италии, Франции, Германии", — указывается в публикации.Автор отмечает, что утрата Западом лидирующих позиций произошла намного раньше, когда между государствами и нациями стали возникать серьезные разногласия, а к власти в европейских странах стали приходить правые. "Запад как единый либерально-демократический блок больше не существует", — добавил автор.Согласно статье, одной из фундаментальных проблем упадка Европы стала утрата общих ценностей, а главное — национальной идеи, долгое время сплачивавшей страны Запада."Либерал-демократы также недооценили важность национальной идеи. После распада Советского Союза у Запада не было особой причины для сплочения", — отметил автор.В июле этого года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе пообещала превратить Европейский союз в оборонный.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982777816.html

https://ria.ru/20241109/kollaps-1982778202.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html

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россия, сша, европа, дональд трамп, евросоюз